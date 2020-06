I device indossabili sono dispositivi davvero indispensabili, infatti ci aiutano durante gli allenamenti sportivi, monitorano le nostre funzioni vitali e aumentano la connettività dello smartphone. Al giorno d’oggi si possono trovare tantissimi wearable ad un prezzo conveniente, per comprare un modello efficiente senza per forza spendere troppo. In questa guida all’acquisto abbiamo scelto i migliori smartwatch economici del momento, con una selezione dei modelli meno costosi senza rinunciare alla qualità.

Quale smartwatch economico comprare

In commercio sono disponibili numerosi smartwatch con un costo al di sotto dei 100 euro, con dispositivi smartband, activity tracker, sportwatch e fitness tracker. In questo caso è importante che il device assicuri un buon rapporto qualità-prezzo, perciò è fondamentale considerare alcune caratteristiche tecniche prima di acquistare il device, con un occhio alle tecnologie e alle funzionalità accessorie del bracciale smart.

Di solito questi smartwatch sono dotati di display LCD, con schermo integrato nel cinturino il quale può essere fisso o regolabile. Il design è quasi sempre moderno e giovanile, con vari colori tra cui scegliere personalizzando il dispositivo in base ai propri gusti personali. Un fattore importante è l’autonomia dell’indossabile, perciò bisogna verificare la capacità della batteria affinché la durata sia abbastanza lunga.

Da non sottovalutare è la connettività dello smartwatch. Nella maggior parte dei device è presente il GPS condiviso, mentre su alcuni modelli è disponibile il GPS integrato per una localizzazione più precisa. Allo stesso modo è necessario controllare il tipo di connessione Bluetooth, per una perfetta sincronizzazione con lo smartphone, la compatibilità del sistema operativo e le varie funzioni per lo sport, come il cardiofrequenzimetro, il contapassi e i programmi per gli allenamenti tramite app.

I migliori smartwatch economici 2020

I modelli di smartwatch economico sono diversi, con un prezzo al di sotto dei 100 euro e tantissime opzioni disponibili: ecco i migliori wearable.

Xiaomi Mi Band 3

Lo smartwatch più economico nel settore dei dispositivi indossabili è lo Xiaomi Mi Band 3, uno smartband moderno ed efficiente, con display touch integrato nel cinturino e regolazione manuale della misura. Lo schermo OLED da 0,78 pollici garantisce un’illuminazione adeguata anche all’esterno, con notifiche smart e compatibilità con smartphone Android e iPhone iOS attraverso sincronizzazione Bluetooth.

Lo Xiaomi Mi Band 3 (scopri il prezzo su Amazon) pesa appena 20 grammi, ha il sistema di monitoraggio della frequenza cardiaca, il contapassi, la sveglia e una serie di programmi per gli allenamenti. La potente batteria consente di ricaricare il device una sola volta ogni 20 giorni, si possono visualizzare i messaggi da WhatsApp e Facebook, vedere le chiamate in arrivo e controllare anche le previsioni del meteo.

Arbily Smartwatch

Uno dei migliori smartwatch femminili economici è il modello Arbily, un fitness tracker con cinturino regolabile e 2 colori disponibili, rosa e nero. Il bracciale smart è certificato IP68, quindi è resistente alla polvere e all’acqua, inoltre supporta le immersioni fino a 50 metri di profondità. L’autonomia è elevata, con la batteria da 210 mAh che assicura una durata fino a 10 giorni, mentre in standby arriva ad oltre un mese (compralo ora su Amazon).

Leggero e versatile, lo smartwatch Arbily presenta un display digitale a colori da 1,3 pollici, con interfaccia grafica personalizzabile in base alle proprie esigenze. Sono disponibili 9 modalità di allenamento, con funzioni per il conteggio delle calorie, il calcolo della distanza percorsa, il monitoraggio del battito cardiaco e l’analisi del riposo notturno. Ovviamente non mancano le notifiche smart, con collegamento tramite Bluetooth con device Android e iOS.

Honor Band 5

Tra i modelli più apprezzati di smartwatch economici c’è il dispositivo Honor Band 5, uno smartband moderno e giovanile con possibilità di scegliere tra il cinturino nero o blu. Questo device è un activity tracker efficiente e affidabile, è regolabile e ha lo schermo integrato, con display touchscreen da 0,95 pollici. Il rivestimento è impermeabile e resistente anche alle immersioni fino a 50 metri di profondità, quindi si può usare per il nuoto.

L’Honor Band 5 vanta diverse funzioni per gli allenamenti, come il monitoraggio della frequenza cardiaca, il rilevamento della quantità di ossigeno nel sangue, il contapassi e il conteggio delle calorie bruciate. Sono presenti vari programmi per lo sport, con suggerimenti e analisi delle prestazioni attraverso l’app VeryFitPro, notifiche social, email e SMS, con batteria di lunga durata. Acquistalo su Amazon.

Willful SW021

Un ottimo smartwatch economico è il Willful SW021, un fitness tracker unisex per uomo e donna compatibile con device Android e iOS. Il bracciale smart mette a disposizione il cardiofrequenzimetro, il contapassi, il cronometro e il contatore delle calorie bruciate, con un’app che controlla la frequenza cardiaca in modo continuo. Il rivestimento è certificato IP68, quindi è resistente alla polvere e alle immersioni fino a 50 metri di profondità.

Il Willful SW021, acquistabile su Amazon ad un prezzo conveniente, è dotato di un display digitale ben illuminato, con diversi quadranti a disposizione e GPS integrato per la sincronizzazione con lo smartphone. La batteria fornisce un’autonomia fino a 10 giorni, sono presenti le notifiche dalle app social, delle email e degli SMS. All’interno vengono offerte 9 modalità diverse per lo sport, con dati condivisibili con le applicazioni Google Fit, Strava e Apple Health.

LIFEBEE Smartwatch

Economico e semplice da usare, lo smartwatch LIFEBEE è un affidabile fitness tracker da portare sempre con sé, con il quale allenarsi e visualizzare le notifiche dello smartphone in modo pratico e veloce. Questo dispositivo, che puoi acquistare su Amazon, è compatibile con Android e iOS, pesa solo 114 grammi ed è realizzato con materiali di buona qualità, con un cinturino regolabile in silicone, cassa in zinco e monitor in vetro temperato.

Il bracciale smart LIFEBEE è certificato IP68, quindi è possibile immergerlo fino a 50 metri di profondità, ha la connessione Bluetooth 4.0 e il GPS condiviso. Sono incluse diverse funzionalità sportive tramite l’app VeryFitPro, con sistemi di monitoraggio del battito cardiaco, analisi del sonno, conteggio delle calorie e contapassi. Con la batteria da 210 mAh l’autonomia arriva fino a 8/10 giorni, con possibilità di leggere le notifiche istantanee.

YAMAY Smartwatch

Se desideri acquistare un fitness watch giovane e con una buona vestibilità lo YAMAY Smartwatch è il dispositivo giusto per te. Questo indossabile è disponibile in blu, nero, rosso e viola, con cinturino regolabile e display touch con notifiche dallo smartphone, compatibile con device Android e iOS. Attraverso l’app VeryFitPro è possibile trovare tantissime funzionalità per gli allenamenti, con suggerimenti utili per diversi sport.

Questo fitness tracker è impermeabile, con certificazione IP68 e resistenza alle immersioni fino a 5 ATM (50 metri di profondità), inoltre propone il cardiofrequenzimetro, il pedometro, il cronometro e il promemoria per quando si passa troppo tempo seduti. Non manca il GPS condiviso con il telefono, con autonomia fino a 10 giorni grazie alla batteria agli ioni di litio, con app per il monitoraggio del ciclo mestruale. Scopri il prezzo più basso su Amazon.

UMIDIGI Uwatch GT

Proposto con un ottimo rapporto qualità-prezzo, l’UMIDIGI Uwatch GT è uno smartwatch per uomo o donna, caratterizzato da un design sportivo ma elegante. Il cinturino è regolabile, con schermo rotondo e display touch TFT da 1,3 pollici compatibile con smartphone Android e iOS. L’orologio smart è impermeabile, con una scocca resistente alle immersioni fino a un massimo di 5 ATM.

Acquistabile su Amazon, l’UMIDIGI Uwatch GT propone il cardiofrequenzimetro, il monitoraggio del sonno, il pedometro e 12 modalità per lo sport attraverso l’app VeryFitPro. I dati possono essere sincronizzati con altre applicazioni, come Google Fit, Strava e Apple Health. La batteria da 260 mAh garantisce un’autonomia fino a 10 giorni, sono presenti la connettività Bluetooth e il GPS condiviso, le notifiche con vibrazione e il cronometro.

Amazfit Bip Lite

Uno smartwatch economico e leggero è l’Amazfit Bip Lite, un dispositivo con durata fino a 45 giorni con una sola ricarica e un peso di appena 32 grammi. Il device mette a disposizione il rilevamento della frequenza cardiaca, con mappatura a diverse zone durante l’attività fisica, analizza la qualità del sonno per controllare il riposo, conta il numero di passi e le calorie bruciate con gli allenamenti (compralo qui su Amazon).

Il wearable Amazfit Bip Lite ha uno schermo touch a colori con superficie antiriflesso, offre le notifiche social, email e SMS con connessione Bluetooth, con 1GB di memoria e sistema operativo Android. Per visualizzare gli aggiornamenti e le informazioni più importanti è possibile attivare la funzionalità always on, inoltre il cinturino è regolabile e sono presenti 3 versioni diverse, per scegliere tra il nero, il blu e il rosa.

Huawei Watch GT

Il miglior smartwatch Huawei economico è il Watch GT, un dispositivo moderno e sportivo, con cinturino regolabile e un bellissimo display touch AMOLED da 1,20 pollici. Viene proposto con cassa da 42 e 46 mm, nelle colorazioni nero, verde e arancione, con una connettività stabile e precisa grazie al Bluetooth 4.2. La batteria agli ioni di litio fornisce un’autonomia elevata, con durata fino a 14 giorni tramite una sola ricarica (Compralo qui su Amazon).

Il Huawei Watch GT è impermeabile, con struttura resistente alle immersioni fino a 5 ATM. È presente la tecnologia GPS integrata, con modulo GLONASS e Galileo per una localizzazione perfetta, con una dotazione di sensori completa che include il barometro, la bussola geomagnetica e l’altimetro. Questo smartwatch cinese è compatibile con Android e iOS, ha il monitoraggio del battito cardiaco con sistema TruSeen e diversi programmi per gli allenamenti.