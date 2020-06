Amazon Fashion Week, la settimana di sconti dedicati alla moda

Avevamo parlato nelle settimane precedenti di un grande evento che Amazon stava preparando per ridare slancio alle vendite dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia. Senza nessun preavviso, Amazon ha lanciato l’evento il 22 giugno e durerà per tutta la settimana fino al 28 giugno. Il tema scelto è quello della moda, come si può intuire dal nome: Amazon Fashion Week.

Per sette giorni sarà possibile approfittare degli sconti su centinaia di vestiti, giacche, magliette, scarpe, pantaloni e qualsiasi altro capo d’abbigliamento presente su Amazon. Gli sconti riguarderanno tutte le marche: da Levi’s, passando per Tommy Hilfiger, fino ad arrivare alla scarpe Clarks e Geox. Non mancheranno sconti anche sui prodotti a marchio Amazon Moda. Le offerte cambieranno di giorno in giorno e molto dipenderà da ciò che metteranno in vendita le aziende di terze parti che hanno il loro negozio online su Amazon.

Che cosa è l’Amazon Fashion Week

In attesa dell’Amazon Prime Day 2020, l’evento che ogni anno Amazon organizza durante l’estate con migliaia di prodotti in offerta e che a causa del Coronavirus potrebbe essere spostato a settembre, il sito di e-commerce lancia un evento speciale: l’Amazon Fashion Week.

Come si intuisce dal nome, si tratta di una settimana dedicata agli sconti sui capi d’abbigliamento, dalle felpe alle scarpe. Gli sconti vanno da un minimo del 10% fino a un massimo del 70%, ma l’entità varia a seconda del prodotto e del venditore.

Quanto dura l’Amazon Fashion Week

L’Amazon Fashion Week ha una durata di sette giorni, dal 22 giugno fino a domenica 28 giugno.

Cosa si può acquistare durante l’Amazon Fashion Week

Tutti i capi d’abbigliamento dei migliori marchi, a prezzi scontati. Durante l’Amazon Fashion Week sarà possibile acquistare di tutto, dalle felpe scontate fino alle scarpe di alta moda. Per non perdersi nemmeno un’offerta, è possibile seguire l’evento dalla pagina principale creata da Amazon dove sono raccolte tutte le offerte più importanti.

Se, invece, siete alla ricerca di un prodotto specifico, potete accedere alle offerte direttamente da questi link:

Come nelle migliori tradizioni Amazon, anche durante la Fashion Week ci saranno delle offerte lampo, ossia dei prodotti con forti sconti, ma disponibili per un tempo limitato (solitamente poche ore). Qui potete trovare tutte le offerte lampo dell’Amazon Fashion Week.

Oltre alle offerte lampo e ai prodotti raccolti in macro-categorie, sono presenti anche le pagine offerta dei singoli brand: