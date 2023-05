Amazon Fire Max 11 ufficiale: caratteristiche e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Amazon ha annunciato l’arrivo del nuovo Fire Max 11, il tablet più grande e più potente mai prodotto dall’azienda. Un dispositivo che si differenzia dal precedente Fire HD da 10 pollici anzitutto per un rinnovato comparto tecnico nel quale spicca un processore Mediatek che promette performance migliori rispetto al passato. Cambia anche il design, con l’azienda che ha scelto uno schermo di dimensioni maggiori, da utilizzare anche per la produttività, e la scocca in alluminio al posto della plastica dura dei precedenti modelli.

Torna naturalmente anche Fire OS, il sistema operativo di Amazon su base Android, che sarà anche una delle particolarità del tablet ma che poco si presta ad utilizzi troppo specifici, vista una ridotta selezione di app nell’apposito store.

Amazon Fire Max 11: scheda tecnica

Il nuovo Amazon Fire Max 11 ha un display LCD da 11 pollici, con risoluzione 2.000×1.200 pixel. Il display è certificato TÜV Rheinland per le ridotte emissioni di luce blu.

Il processore scelto dal colosso dell’e-commerce è un MediaTek MTK8188K a cui si affiancano 4 GB di RAM e due tagli di memoria: 64 e 128 GB, entrambi espandibili tramite microSD.

Per il comparto fotografico la scelta è ricaduta su un sensore posteriore da 8 MP con Auto Focus e uno anteriore da 8 MP, utile per le videochiamate e i selfie. Pur non essendo un fattore determinante per un tablet, Amazon ha scelto di potenziare le fotocamere in dotazione al nuovo Fire Max 11 rispetto al precedente modello che aveva un sensore posteriore da 5 MP e uno anteriore da 2 MP.

Tra le connessioni troviamo il WiFi 6, il Bluetooth 5.3 e l’USB-C 2.0 mentre Amazon ha optato per la rimozione dell’utilissimo ingresso per il jack audio da 3,5 mm.

Non ci sono indicazioni precise rispetto alla capacità della batteria ma Amazon promette fino a 14 ore di utilizzo del dispositivo tra lettura, navigazione e la riproduzione di contenuti multimediali.

Il sistema operativo è il ben noto FireOS, con Amazon che garantisce almeno quattro anni di aggiornamenti di sicurezza, e ci sono le solite due opzioni: con pubblicità inclusa nel software, e il tablet costa di meno, o senza pubblicità, ma il tablet costa di più.

Tra gli accessori presentati insieme al tablet, ci sono la tastiera con trackpad che funge anche da cover e che può essere collegata tramite pogo-pin. Un accessorio sviluppato, secondo Amazon, per sfruttare al meglio lo schermo più ampio del nuovo Fire Max 11 che potrebbe essere usato, quindi, anche per la produttività.

Presentata anche la stilo Made for Amazon che si attacca magneticamente al bordo del tablet, che ha comunque anche la compatibilità con altri pennini smart purché siano prodotti secondo lo standard USI 2.0.

Amazon Fire Max 11: quanto costa

Al momento i prezzi di Amazon Fire Max 11 per il mercato italiano non sono ancora disponibili, tuttavia è possibile fare riferimento a quello tedesco già apparso sulle pagine ufficiali dell’e-commerce.

Amazon Fire Max 11 – 4/64 GB con pubblicità: 269,99 euro

Amazon Fire Max 11 – 4/64 GB senza pubblicità: 284,99 euro

Amazon Fire Max 11 – 4/128 GB con pubblicità: 299,99 euro

Amazon Fire Max 11 – 4/128 GB senza pubblicità: 314,99 euro

Passando agli accessori, invece, la stilo Made for Amazon ha un costo di 34,99 euro mentre per la tastiera con cover bisogna spendere 89,99 euro.