Dal 2015 su Amazon si può trovare la categoria Handmade; questa sezione dà la possibilità agli artigiani di vendere i loro prodotti fatti a mano in tutto il mondo attraverso la piattaforma. Quando è stato creato Amazon, il suo obiettivo era quello di diventare il più importante e-commerce di libri al mondo. Dal proposito di 20 anni fa sono cambiate molte cose, per esempio l’arrivo dei piccoli artigiani nel web.

Amazon Handmade è la conferma che la piattaforma non si vuole limitare solo alla vendita di prodotti industriali creati da marchi famosi, ma vuole diventare a livello mondiale, il caposaldo per ogni settore di vendita. L’obiettivo del 1994 è stato pienamente raggiunto e superato, infatti di qualsiasi prodotto tu abbia bisogno, con una semplice ricerca, lo potrai trovare senza ombra di dubbio su Amazon. L’opportunità di far vendere prodotti su Amazon a piccoli artigiani sarà conveniente? Scopriamolo insieme.

Amazon Handmade è una piattaforma creata per permettere la vendita agli artigiani dei loro prodotti fatti a mano alla clientela di Amazon che proviene da tutto il mondo. Tutti gli artigiani che si volessero iscrivere alla categoria Amazon Handmade, devono seguire una procedura di adesione. Questa procedura serve per garantire ai clienti un’ottima qualità dei prodotti e fidelizzare i loro acquisti. L’adesione per la partecipazione al programma di Amazon Handmade, si integra con un contratto di business solutions di Amazon Services. I termini presenti nel contratto possono essere aggiornati e Amazon ha il diritto di eliminare tutti i privilegi della vendita in ogni momento in base alla sua discrezione.

Ogni artigiano, per essere parte della piattaforma, deve per prima cosa inviare una richiesta e fornire dei link per la documentazione, che riportano i dettagli della propria organizzazione e successivamente, essere approvato da Amazon. I vantaggi che offre Amazon Handmade sono svariati: creare il tuo negozio online e pubblicare i prodotti è assolutamente gratuito. In caso di vendita verrà trattenuta una commissione per segnalazione, che potrebbe essere una somma minima per articolo o una percentuale fissa, ma nulla di più. Non ci sono tariffe di elaborazione e nemmeno commissioni per le transazioni. Hai la possibilità di personalizzare il tuo profilo, che sarà riconosciuto da un suo URL che permetterà di trovarlo direttamente sul sito di Amazon.

Chi e quali prodotti possono far parte del programma Amazon Handmade?

Tutti gli artigiani che lavorano da soli o che vengono aiutati da piccoli gruppi di persone che non siano superiori a 20, come amici, parenti o dipendenti. Possono partecipare a tutte le organizzazioni no profit, le cooperative e gli enti benefici. I prodotti per essere venduti devono rispettare le seguenti caratteristiche:

I prodotti devono essere inventati e prodotti dall’artigiano o dal piccolo gruppo che lo aiuta;

Per la costruzione possono essere utilizzati utensili manuali e macchinari leggeri nella propria bottega, vietata è la produzione di massa nata da catena di montaggio;

È possibile modificare oggetti già esistenti, con l’applicazione di propri design;

È possibile riutilizzare creativamente un oggetto aumentandone il valore con delle modifiche;

È possibile riadattare un oggetto, tutto o anche una sola parte, per nuovi utilizzi o diversi da quello originale.

Non è possibile, invece, affidare a terzi la produzione, spedire tramite drop shipping, rivendere prodotti di altri artigiani e vendere articoli digitali, alimentari, elettronici, per la cura della casa e cibo per animali.

La procedura di iscrizione ad Amazon Handmade

Prima di poter vendere i tuoi prodotti artigianali su Amazon, bisogna richiedere l’autorizzazione ed avere un account seller central attivo. La procedura deve essere poi approvata. Per la procedura sono necessarie le seguenti richieste:

Indirizzo email e nome;

Dare informazioni su processi di produzione e di design, senza di queste le richieste non saranno mai accettate;

Foto dei tuoi lavori e immagini che mostrano il logo, la ragione sociale o il biglietto da visita;

Inserire URL dei propri siti e delle pagine social dove vengono condivisi i prodotti (questi aiuteranno molto per la valutazione della richiesta);

La richiesta verrà esaminata e subito dopo verrai contattato da un operatore per la conferma o per la richiesta di altro materiale.

Dopo essere stato contattato dall’operatore puoi confermare la tua idoneità e iniziare a pubblicare i tuoi articoli nel tuo negozio virtuale di Amazon Handmade. Vai su “impostazioni” e dopo su “informazioni sull’account”, sul lato sinistro nella parte “i tuoi servizi” troverai Amazon Handmade. Adesso tornando alle impostazioni, scorrendo verso il basso, alla fine, appare “profilo artigiano”. Nella home page cerca primi “passi su Amazon Handmade“, che si trova sotto “notizie”, nella colonna centrale.

Il tuo profilo di artigiano su Amazon Handmade

Nella pagina profilo dell’artigiano potrai fornire ai tuoi utenti informazioni su di te, sul tuo lavoro e sui tuoi prodotti. Queste informazioni saranno visibili ai clienti di Amazon e riguarderanno solo te e il tuo lavoro. Se già vendi qualcosa su Amazon, ma in una categoria differente, puoi controllare se i tuoi prodotti hanno i criteri giusti per entrare nel mondo handmade e ripubblicarli nella categoria degli artigiani sempre dopo aver completato le registrazione. Dopo aver caricato i prodotti, potrebbero volerci anche 24 ore per far si che siano visibili agli utenti. Se superate le 24 ore non sono ancora presenti nel tuo negozio online, puoi consultare la sezione “motivi più frequenti per cui non riesci a trovare le tue offerte Amazon Handmade”.

Per incrementare le vendite, Amazon ti suggerisce alcuni accorgimenti che devi avere per riuscire nel migliore dei modi nel tuo obiettivo. Dopo aver pubblicato i prodotti dovrai riuscire a venderli, convincendo i tuoi clienti. Una particolare attenzione va ai titoli, ai termini che vengono utilizzati per ogni offerta, che servono ai clienti per cercare i tuoi prodotti. I titoli devono essere chiari e brevi, devono descrivere il prodotto in modo semplice. I termini utilizzati per la descrizione del prodotto, devono essere correlati al prodotto stesso e si devono riferire a esso. Devono essere completi per garantire durante la ricerca, che i tuoi prodotti siano visualizzati in modo consono. Per le immagini suggeriamo sempre una qualità molto alta, per mettere in risalto il prodotto, essendo il mezzo migliore per attirare l’attenzione degli utenti.

Per semplificare le ricerche si usa anche aggiungere al prodotto una etichetta in base all’occasione d’uso: per esempio un matrimonio o un compleanno, e quindi permetti ai tuoi clienti di visualizzare i tuoi prodotti in base al tipo di occasione in cui ne usufruiranno. Dopo la creazione della tua pagina profilo dell’artigiano tutto ciò che pubblicherai, immagini, foto, informazioni, devi sapere che potranno essere condivise dagli utenti di Amazon tramite applicazioni degli smartphone o altri siti web. Le categorie disponibili per la vendita sono differenti: prima infanzia, accessori, elementi decorativi, abbigliamento, scarpe, casalinghi, orologi, cucina, giocattoli, ecc.. se per caso non trovi la categoria adatta ai tuoi prodotti, è perché la vendita di quei prodotti non è consentita.

I costi di Amazon Handmade

Per gli artigiani autorizzati a vendere nella sezione Handmade di Amazon, è previsto l’esonero della quota di 39 euro, che invece è prevista per l’abbonamento al piano vendita professionale. Come detto in precedenza, gli artigiani pagheranno solamente una commissione su ogni articolo venduto.

Ogni artigiano deve rispettare tutte le leggi statali, locali e federali che sono applicabili, senza dimenticare quelle delle politiche interne di Amazon, che sono applicate su tutti i prodotti. È vietato violare i diritti di proprietà intellettuale di marchio o di titolari di altri diritti. Per approfondire l’argomento puoi cercare la pagina “politica sulla proprietà intellettuale per i venditori”. Per proteggere i propri marchi registrati, gli artigiani, possono far riferimento al registro marche Amazon, che li aiuta a proteggere i propri marchi registrati e garantisce a ogni cliente una esperienza sicura.

Amazon protegge l’autenticità di ogni prodotto della categoria Handmade e ha il diritto di effettuare verifiche sui prodotti. Durante le verifiche Amazon può decidere se rimuovere un articolo o addirittura un artigiano, se non rispetta tutti i parametri specificati dalle linee guida e dalle politiche di Amazon Handemade. Tutti coloro che verranno rimossi dalla piattaforma, saranno puntualmente informati e hanno il diritto di contestare questa decisione. Arriverà una notifica che spiegherà entro quanto tempo l’artigiano deve dare ad Amazon alcune informazioni per permettergli una verifica del suo prodotto.

All’artigiano potrebbe essere revocata la possibilità di vendere i suoi prodotti artigianali in via definitiva, se continuasse ad eludere le regole imposte da Amazon. Le offerte devono rispettare quindi tutte le politiche interne sulla pubblicazione dei prodotti, seguendo ciò che indica la guida “amazon handmade: requisiti e condizioni per le offerte della categoria”.

Per quanto riguarda le pubbliche relazioni gli artigiani possono svolgere questa attività in modo autonomo, oppure attraverso una agenzia di comunicazione. Si deve sempre citare Amazon e richiedere alla squadra di pubbliche relazioni di Amazon di esaminare sempre i loro contenuti prima di renderli pubblici. Quindi almeno due settimane prima di far uscire, per esempio un comunicato stampa o un annuncio, questo deve passare dall’ufficio di pubbliche relazioni ed essere approvato. La bozza del comunicato va presentata con un file word e inviata alle parti interessate. L’artigiano verrà poi ricontattato da un operatore per la conferma.