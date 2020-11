La comodità dell’e-commerce sta nella velocità: si acquista, si paga e si riceve il prodotto. Tuttavia. effettuare dei pagamenti su Amazon con PayPal non è possibile, in quanto per ora la piattaforma non accetta questo sistema di pagamento. La soluzione è effettuare il pagamento attraverso il proprio account PayPal, utilizzando la carta prepagata ad esso abbinata. Gli unici metodi di pagamento che Amazon accetta, infatti, sono le carte di credito (Visa, Mastercard, ecc), le carte di credito ricaricabili oppure quelle virtuali, nonché i buoni regalo, che si acquistano direttamente sulla piattaforma.

Pagare su Amazon con PayPal

In sostanza, per pagare su Amazon con PayPal è necessario utilizzare la carta prepagata relativa, oppure collegare la propria carta ricaricabile all’account PayPal e trasferirvi la somma necessaria per fare l’acquisto. Attenzione: dal 9 maggio del 2019 le prepagate PayPal non si possono più acquistare, quindi è possibile solo utilizzare quelle che erano state comprare in precedenza, che saranno valide fino a scadenza. Dunque Amazon accetta PayPal soltanto sotto forma di carta e non come conto.

Pagare con PayPal su Amazon utilizzando la prepagata

Per pagare con PayPal su Amazon, dunque, è possibile utilizzare la relativa carta prepagata PayPal. Si dovrà innanzitutto accedere al sito Amazon, effettuare il login e entrare nella propria pagina. A questo punto si aprirà una nuova pagina web, da cui si dovrà spostare il cursore del mouse sulla voce in alto a destra Il mio account, e cliccarvi sopra. Si aprirà quindi una schermata da cui selezionare il link Opzioni di pagamento. In questa fase potrebbe uscire la richiesta di rimettere la password, per ulteriore sicurezza.

Una volta compiuta l’operazione, si dovrà cliccare sulla voce a fondo pagina Aggiungi una carta. Viene a questo punto proposto un modulo, che andrà compilato con attenzione. Si dovrà digitare il proprio nome nel campo in cui si richiede l’Intestatario della carta, quindi aggiungere il numero della stessa e la sua data di scadenza. A questo punto basterà pigiare il pulsante Aggiungi la tua carta. Per completare le operazioni si dovrà poi fornire l’indirizzo a cui dovrà essere spedita la merce acquistata, specificando intestatario, indirizzo, città e provincia, nonché il numero di telefono.

Se vi sono diversi indirizzi di spedizione possibili si dovrà selezionare quello desiderato per l’ordine in questione. Una volta aggiunta la PayPal su Amazon sarà sempre possibile utilizzarla per effettuare il pagamento. Una volta fatta questa aggiunta sarà possibile accedere ad Amazon anche da smartphone o tablet, utilizzando l’apposita app, e usare la carta come metodo di pagamento predefinito.

Comprare buoni Amazon con PayPal

E’ sempre possibile anche comprare buoni Amazon con PayPal. Sarà sufficiente visitare sul sito l’apposita sezione, selezionare la tipologia di Buono Regalo che si desidera acquistare, quindi aggiungerla al carrello. A questo punto si dovrà visualizzare il carrello, e selezionare come modalità di pagamento la carta prepagata PayPal e cliccare su Continua. Quindi, dopo aver verificato l’indirizzo di spedizione, si dovrà procedere a fare Ordina.

Pagare su Amazon con PayPal trasferendo soldi su una prepagata

Pagare Amazon con PayPal è possibile utilizzando il proprio conto solo nel caso si trasferisca denaro da esso ad una carta prepagata. Si dovrà innanzitutto collegarla propria carta ricaricabile al conto PayPal, inserendo le proprie credenziali sul sito ed entrando nel portafoglio di PayPal. A questo punto si dovrà cliccare su Collega una carta per dare il via alla procedura di aggiunta.

Si aprirà una pagina da cui si dovrà selezionare il circuito a cui appartiene la propria carta prepagata e compilare il modulo, indicando tutti i dati, come numero di carta e data di scadenza. Si dovranno quindi salvare i dati inseriti. Una volta che la carta ricaricabile è associata all’account PayPal sarà necessario effettuare un’operazione di verifica della propria identità, andando nel riquadro delle notifiche e cliccando su Conferma la tua carta di credito o prepagata.

A questo punto basterà trasferire sulla carta la somma che si desidera utilizzare per pagare con PayPal su Amazon. Si dovrà entrare nella home page dell’account, si clicca sul collegamento Trasferisci denaro e si indica l’importo che si desidera trasferire. Una volta che l’operazione è stata portata a termine sarà sufficiente collegarsi ad Amazon ed effettuare i propri acquisti.