Arrivano su Amazon le offerte di Primavera: sconti fino al 40% dal 27 al 29 marzo

Amazon annuncia le Offerte di Primavera, due giorni di offerte con sconti che vedranno protagonisti migliaia di prodotti in diverse categorie del grande marchio di e-commerce. Dalle 18:00 di lunedì 27 marzo alle 23:59 di mercoledì 29 marzo sarà disponibile nella pagina dedicata alla Offerte di Primavera di Amazon una selezione di offerte che daranno la possibilità di risparmiare fino al 40% su un’ampia selezione di prodotti in tante categorie tra cui, ovviamente anche l’elettronica.

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Preparatevi quindi a due giorni dedicati al risparmio, in cui potrete approfittare per acquistare gli oggetti che da tempo sono nella vostra lista dei desideri. Ma non solo: le promozioni coinvolgono anche i servizi Amazon in abbonamento, dedicati alla lettura in digitale e all’ascolto di musica in streaming.

Qui di seguito trovate un riepilogo delle promozioni già attive più interessanti:

Non vi resta che tenere d’occhio la pagina delle Offerte di Primavera Amazon per non farvi scappare neanche una promozione.

Amazon, Offerte di Primavera su prodotti di tecnologia

Tra le moltissime offerte disponibili un posto speciale lo occupano i prodotti di tecnologia, ad esempio dal 27 al 29 marzo sarà possibile acquistare Smart TV di Sony o le casse Bose per un impianto home theatre domestico con un ottimo sconto.

Scontati anche i dispositivi come smartphone di Samsung, OnePlus, Oppo e Xiaomi fino al 45% mentre accessori come le cuffie Beats e Sony saranno scontate fino al 40%. Per chi invece desidera uno smartwatch Garmin sarà possibile acquistarlo scontato fino 50%.

Ottimi sconti, ovviamente, anche per i prodotti tecnologici a marchio Amazon: si risparmiano fino a 60 euro per l’acquisto di dispositivi come Echo Dot (34,99 euro), Echo Show 10 (209,99 euro) ed Echo Show 15 (239,99 euro).

Per quanti intendono rinnovare un vecchio televisore e renderlo più smart, è possibile acquistare con uno sconto fino a 30 euro il Fire TV Stick 4K (39,99 euro) e Fire TV Cube (139,99 euro).

Infine, anche i dispositivi Kindle, sempre a marchio Amazon sono scontati e tra questi segnaliamo Kindle Scribe da 16GB con penna standard a 319,99 euro, Kindle Paperwhite a 99,99 euro e Kindle 2022 a 84,99 euro.

Scopri Offerte di Primavera sui dispositivi tech

Amazon, Offerte di Primavera sugli elettrodomestici

Anche gli elettrodomestici rientrano nelle offerte scontate di primavera su Amazon: è possibile pagare sino al 35% in meno la macchina per preparare la pasta di Philips, la macchina del caffè De Longhi e la friggitrice ad aria Princess.

Scopri Offerte di Primavera sugli elettrodomestici

Amazon, Offerte di Primavera sul fresco

Anche la spesa alimentare è inclusa tra le offerte di Primavera di Amazon e dunque sarà possibile acquistare sul sito Amazon Fresh a Milano, Roma, Torino e Bologna fino al 30 marzo centinaia di prodotti con sconti fino al 25%.

I clienti dei supermercati U2 delle città di Milano, Torino, Bergamo, Busto Arsizio e zone limitrofe potranno acquistare su Amazon prodotti scontati fino al 30%. A Roma e Torino le offerte sono con Pam Panorama e con uno sconto fino al 20%.

Scopri Offerte di Primavera sui prodotti alimentari

Amazon Offerte di Primavera prodotti Launchpad

Infine, la selezione di sconti e fino al 40% in meno include anche i prodotti Launchpad, cioè progettati da startup innovative, e si può acquistare una tavoletta LCD per scrivere o la racchetta da padel in fibra di carbonio.

Scopri Offerte di Primavera sui prodotti delle startup

Per restare aggiornati in tempo reale sulle migliori offerte, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale telegram dedicato, dove selezioneremo per voi i prodotti in offerta da non perdere. Per iscrivervi gratuitamente, cliccate sul bottone qui sotto.