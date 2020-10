Amazon Prime: come iscriversi, quanto costa e quali vantaggi

Il Prime Day 2020 di Amazon si avvicina e solo gli utenti che hanno sottoscritto il servizio in abbonamento avranno la possibilità di accedere ai due giorni di offerte speciali. Per chi vorrà approfittare degli sconti del 12 e 13 ottobre, non resta che iscriversi ad Amazon Prime e scoprire i vantaggi del diventare membri.

Ogni anno Amazon lancia due giorni di offerte per i suoi utenti più fidelizzati, solitamente nel mese di luglio. L’evento del 2020 è stato rinviato a causa della pandemia da Covid-19 e gli utenti temevano che, visto l’avvicinarsi di altre “ricorrenze” di sconti come il Black Friday, il Prime Day 2020 potesse essere cancellato. Amazon invece ha annunciato le date e, per chi è abbonato al servizio, non resta che mettere nelle proprie Liste desideri gli oggetti che vorrebbe acquistare, sperando di fare un buon affare. Iscriversi a Prime è molto semplice e al pagamento di un canone, mensile o annuo, si ha diritto a molti vantaggi da non perdere.

Amazon Prime, come iscriversi

Per iscriversi a Prime è sufficiente recarsi sulla pagina dedicata di Amazon Prime, cliccare su Iscriviti e usalo gratis per 30 giorni e poi seguire le istruzioni per configurare il proprio account, inserendo una mail e una password come credenziali. Se si è già utenti di Amazon, sarà sufficiente loggarsi con l’account esistente per attivare la sottoscrizione.

Il consiglio è di abilitare l’autenticazione a due fattori, che verrà proposta durante l’iscrizione, così da proteggere il proprio account tramite una ulteriore password usa e getta che verrà inviata via SMS a ogni accesso da un nuovo dispositivo.

Amazon Prime, due abbonamenti e 30 giorni di prova

Il servizio Prime prevede 30 giorni di prova gratis al momento dell’iscrizione, che poi si rinnova automaticamente, anche se può essere disdetta in qualsiasi momento. Gli abbonamenti sono di due tipi: da 3,99 euro al mese, oppure da 36 euro l’anno, con un risparmio di 12 euro sulla soluzione mensile.

L’abbonamento ad Amazon può essere annullato e poi sottoscritto nuovamente tutte le volte che si vuole, ma con lo stesso account sarà possibile accedere al periodo di prova gratuito solo la prima volta. Inoltre, anche dando disdetta dopo pochi giorni, l’utente potrà continuare a usufruire dei servizi Prime fino allo scadere dei 30 giorni della prova.

Per annullare l’abbonamento è sufficiente recarsi su Account e liste > Il mio Amazon Prime > Gestisci iscrizioni > Termina l’iscrizione. L’effettivo annullamento dell’abbonamento avverrà alla data della scadenza prevista, senza costi aggiuntivi.

Amazon Prime, non solo spedizione gratis: i vantaggi

Oltre alle spedizioni gratis, le consegne veloci e illimitate in un giorno e l’accesso a sconti sia per le Offerte Lampo che per i Prime Day, Amazon offre diversi vantaggi agli utenti che scelgono di sottoscrivere un abbonamento. Tra i servizi inclusi in Amazon Prime troviamo: