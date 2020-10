Amazon Prime Video: film e serie tv in uscita a novembre 2020

Il servizio di video streaming riservato ai clienti Amazon si arricchisce di tanti titoli nel mese di novembre 2020: film, documentari, serie tv, tra cui tanti contenuti esclusivi Amazon Original.

Non mancano i grandi ritorni, quelli delle serie tv più amate dal pubblico. Tra questi spicca la quarta stagione di This is us e la settima stagione di Hawaii Five-0. Le famiglie saranno ancora una volta le protagoniste assolute del nuovo catalogo, infatti sono in arrivo tante pellicole da guardare tutti insieme sul divano, come il film d’animazione Piovono Polpette. Ma non è tutto, alcuni docu-film racconteranno invece la storia di grandi personaggi italiani contemporanei: dal documentario su Francesco Totti a quello su Tiziano Ferro.

Prime Video: serie tv in arrivo a novembre 2020

Ogni mese Prime Video propone al suo fedele pubblico numerose novità e anche novembre non deluderà certo gli spettatori. Si inizia il 1° novembre con la quarta stagione di This Is Us, famoso dramma familiare narrato su tre archi temporali e interpretato a un cast ricco e variegato.

Nella stessa giornata esordiranno altre due serie tv: Demon Slayer e Steins; Gate, tratta dall’omonima opera grafica giapponese.

Il 12 novembre è la volta di Alex Rider, un contenuto a puntate spy thriller che racconta le vicende una spia infiltrata in un riformatorio. La serie è tratta dalla saga scritta da Anthony Horowitz.

Nei giorni successivi vedremo tutte le stagioni di Macgyver (dal 15 novembre) e la nuova stagione di Hawaii Five-0 (19 novembre).

A partire dal 20 novembre sarà disponibile lo show originale Amazon intitolata The Pack, programma dove i cani e i propri padroni saranno impegnati in una serie di divertenti prove e giochi.

Infine, il 20 novembre uscirà la prima stagione di Motherland: Fort Salem, serie ambientata in America in un presente alternativo dove le streghe vivono con il resto della comunità.

Amazon Prime Video: film in arrivo a novembre 2020

Il catalogo dei film è davvero ricco: sono più di 20 le pellicole che si potranno vedere a partire da novembre 2020 su Prime Video. Vediamo quelle più rappresentative.

Tra le new entry più attese c’è il docu-film Mi chiamo Francesco Totti, incentrato sulla vita dello storico capitano della Roma. Parlerà della sua famiglia, delle sue passioni, del calcio e soprattutto del ruolo nella Roma. Disponibile dal 16 novembre.

Dallo sport ci spostiamo poi alla musica, con il documentario su Tiziano Ferro, intitolato appunto Ferro, che uscirà in streaming il 6 novembre. Il contenuto racconta la storia emozionante del famoso cantante italiano, non mancheranno tanti video inediti dedicati ai fan. Insomma, dopo il docu-film su Sfera Ebbasta, gli eventi in streaming dedicati alla musica continuano.

Se invece si cerca una bella pellicola d’azione, dal 1° novembre sarà disponibile The Courier, produzione Amazon Original. Il film con Gary Oldman segue le vicende di due protagonisti alle prese con una serie di crimini legati a un serial killer.

Di tutt’altro genere è invece Anja – Real Love Girl, sulla piattaforma dal 3 novembre. Si tratta di un thriller diretto da Paolo Martini e Pablo Benedetti. Narra la storia di Andrej, un uomo solitario che si innamora di una ragazza che viene rapita da un gruppo di criminali russi. Da quel momento, l’uomo sarà coinvolto in una serie di vicende pericolose.

Gli amanti del thriller italiano potranno godersi un secondo titolo: Il Talento del Calabrone, che racconta la storia di un DJ alle prese con un ascoltatore che minaccia di uccidersi e fare una strage in città.

Infine, tra le novità più interessanti della piattaforma segnaliamo l’arrivo di Bohemian Rapsody, pellicola dedicata alla leggenda della musica Freddy Mercury. Il film ha ricevuto quattro oscar tra qui quella per il miglior attore protagonista a Rami Malek. Sarà online dal 27 novembre.