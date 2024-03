Due romanzi di successo stanno per diventare serie tv

Fonte foto: Shutterstock

Capita sempre più spesso che il libro di un autore che ha raggiunto una certa notorietà internazionale, o magari un rapido successo in termini di vendite, venga adattato per il piccolo schermo. È recente la notizia che questa “trasformazione” interesserà presto due romanzi acclamati, che diventeranno altrettante serie tv per le piattaforme di streaming Prime Video e Netflix. Parliamo nello specifico di Davenport di Krystal Marquis, un grande successo editoriale del 2023 pubblicato in Italia da Mondadori; e di Missing You di Harlan Coben, celebre e prolifico scrittore di gialli e thriller le cui opere sono già state adattate per il cinema e la tv.

The Davenports: cosa sappiamo della serie

Il libro The Davenports (Davenport nella versione italiana) è stato pubblicato nel 2023 e sarà adattato in una serie tv per Prime Video. The Davenports: More Than This, ovvero il sequel del primo romanzo, è atteso in libreria nel 2024.

La trama di Davenport racconta le vicende dei Davenport, appunto, ovvero una delle poche famiglie nere che nella Chicago del 1910 godono di uno status sociale elevato. Le ricchezze di famiglia sono merito del capostipite William Davenport, un ex schiavo che ha saputo mettere a frutto il suo spirito imprenditoriale. Le protagoniste della storia sono le figlie di William, Olive ed Helen, due ragazze alla ricerca della propria strada in un mondo fatto di balli e abiti magnifici da una parte e di pregiudizi e discriminazioni razziali dall’altra.

Stando a quanto anticipato da Deadline, la serie tv The Davenports sarà co-prodotta da Warner Bros. Television, Amazon MGM Studios e Alloy Entertainment. Leslie Morgenstein e Gina Girolamo sono produttrici esecutive. Non ci sono ancora notizie confermate sul cast della serie tv, che uscirà prossimamente su Prime Video (la data esatta non è nota).

Missing You, la serie dal romanzo di Harlan Coben

Si cambia genere, invece, con il romanzo Missing You di Harlan Coben. Pubblicato negli Stati Uniti nel 2014, il libro ha come protagonista la detective Kat Donovan che, scorrendo i profili di una app per appuntamenti, vede il volto di Josh, il fidanzato ucciso undici anni prima. La donna torna così a occuparsi della misteriosa scomparsa dell’uomo che amava, scoprendo diversi segreti del passato rimasti a lungo nascosti.

La serie Missing You, basata su questo romanzo, è stata ordinata da Netflix. La piattaforma di streaming ospita già un’altra serie tv tratta da un romanzo di Coben, cioè Un inganno di troppo, e prossimamente adatterà in una miniserie anche il romanzo Run Away, sempre dello stesso autore.

La protagonista Kat Donovan sarà interpretata Rosalind Eleazar, attrice già nota per Slow Horses. La serie è scritta da Victoria Asare-Archer e diretta da Sean Spencer (noto per Progetto Lazarus) e Isher Sahota (Grace). Le riprese sono attualmente in corso e la serie uscirà prossimamente su Netflix. La data di uscita esatta non è ancora nota.