Amazon Prime Video: le novità di maggio 2021

Maggio è ormai iniziato e Amazon Prime Video ha annunciato tutte le novità del mese, ideali per ogni gusto. Il catalogo diventa sempre più ricco e amplia la sua offerta di contenuti, disponibili gratuitamente a tutti gli abbonati del servizio Prime. Dopo un aprile molto intenso, caratterizzato dall’uscita di LOL: chi ride è fuori, comedy show record di visualizzazioni, anche maggio ha in serbo tanti titoli interessanti.

La piattaforma porta sulle smart tv e altri device tante serie televisive, tra cui l’adattamento del famoso libro Noi, ragazzi dello zoo di Berlino e la serie basata sul romanzo di Lauren Oliver, Panic. Ma ci sarà anche la serie italiana intitolata Veleno, tratta da uno dei casi di cronaca più sconcertanti del nostro Paese. Da questo fatto era nato il podcast Veleno e oggi viene riproposto tramite una serie tv intensa. Nel catalogo di Prime Video non mancheranno come sempre i film, da Chick Fight a Si vive una volta sola. Vediamo il catalogo completo con le date d’uscita.

Questo mese arrivano ben tre serie Amazon Original e una in Esclusiva.

Queste sono le serie originali o in esclusiva, che si possono quindi vedere solo su Amazon Prime Video. Accanto a queste, ce ne saranno altre più o meno conosciute: dalla prima stagione della serie d’animazione Ninjago (1 maggio) alla terza stagione di The Good Fight (15 maggio).

Oltre alle serie tv, a maggio su Prime Video arriveranno tanti film e documentari originali o in esclusiva. Ecco quali sono:

Approfitta della prova gratuita per vedere le novità di maggio su Prime

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.