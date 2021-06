Amazon Prime Video: le novità di luglio 2021

Film, serie TV e documentari: Prime Video come ogni mese aggiorna e rilancia l’offerta dei contenuti da vedere in streaming a partire dal 1° luglio. Sono tante le novità messe in cantiere nell’anno dalle produzioni Amazon Original che finalmente arriveranno in esclusiva sulla piattaforma.

Si parte con il film La guerra di domani in arrivo il 2 luglio, ma c’è grande attesa anche per Jolt che invece arriverà non prima del 23 luglio. Tra le serie Amazon Original, arriverà la prima attesa stagione di Them sempre dal 23, mentre le seconde stagioni di El Cid e Making The Cut sono previste tra il 15 e il 16 luglio. Per le fan di Bridget Jones, dal 1° luglio l’intera saga dei 3 film sarà disponibile su Prime Video, insieme alla saga di Karate Kid. Per chi volesse vedere X-files, Sons of Anarchy e 24, invece, non c’è tempo da perdere: le serie stanno arrivando in scadenza e poi non saranno più disponibili.

Prime Video: film in arrivo a luglio 2021

Sarà un mese di luglio davvero ricco per il catalogo di Prime Video, con l’arrivo di nuovi titoli sia tra le produzioni Amazon Original e Amazon Exclusive, sia degli altri film tra saghe comiche come quella di Bridget Jones, premi Oscar come Birdman e film cult come Basic Instinct e Atto di Forza. Ecco le date di uscita e i titoli in programma:

1 luglio: District 9, Il diario di Bridget Jones, Che pasticcio, Bridget Jones!, Bridget Jones’baby, Now You See Me – I maghi del crimine, Cinquanta sfumature di grigio, The Karate Kid – Per vincere domani, Karate Kid II – La storia continua, Karate Kid III – La sfida finale, Karate Kid 4, Birdman o (L’imprevedibile virtù dell’ignoranza), Basic Instinct, La forma della voce, Assassin’s Creed, Il primo cavaliere e Total Recall – Atto di forza.

2 luglio: La guerra di domani (Amazon Original)

8 luglio: 10 giorni senza mamma

9 luglio: Manchester By the Sea, Ben is Back, Blackout Love (Amazon Exclusive)

13 luglio: Demon Slayer: il treno Mugen (Amazon Exclusive)

15 luglio: The Witch – Vuoi ascoltare una favola?, Proximity

16 luglio: Seberg – Nel mirino, Wake of Death – Scia di morte

19 luglio: Boss Level (Amazon Exclusive)

22 luglio: Romans

23 luglio: Jolt

25 luglio: L’uomo sul treno

28 luglio: Gunpowder Milkshake (Amazon Exclusive)

Prime Video: serie TV in arrivo a luglio 2021

Novità in questo luglio 2021 anche per le serie TV, tra produzioni originali e nuove stagioni in arrivo. Ecco date e titoli:

1 luglio: 4 Blocks – terza stagione

15 luglio: El Cid – seconda stagione (Amazon Original)

16 luglio: Making The Cut – seconda stagione (Amazon Original)

23 luglio: Them – prima stagione (Amazon Original)

26 luglio: Bleach – quarta stagione

Prime Video: titoli in scadenza a luglio 2021

Il rinnovo del catalogo di Prime Video implica anche che alcuni film e serie TV arrivano a scadenza: dopo tale data non saranno più disponibili in streaming gratuitamente. Ecco quali sono:

6 luglio: X-Files

9 luglio: Favolacce

14 luglio: Sons of Anarchy

22 luglio: 1917, The Rhythm Section

29 luglio: Il ladro di giorni

31 luglio: 24