Amazon Prime Video X-Ray Recaps, cos'è e come funziona

Amazon ha annunciato l’arrivo di una nuova funzione su Prime Video, si tratta di X-Ray Recaps uno strumento sviluppato per aiutare gli utenti a “ripassare” quanto accaduto nei loro programmi preferiti, senza dover andare a cercare sul web riassunti poco precisi, col rischio anche di imbattersi in uno spoiler su ciò che ancora non è accaduto.

Come funziona X-Rat Recaps

X-Ray Recaps è uno strumento basato su Amazon Bedrock, un servizio di Amazon Web Services (AWS) che offre modelli fondativi destinati a programmi basati sull’intelligenza artificiale. Oltre a questo, il tool può accedere anche a ulteriori modelli AI personalizzati e addestrati direttamente dal colosso dell’e-commerce che gli consentono di analizzare con estrema precisione vari segmenti video (insieme a sottotitoli e dialoghi).

In poche parole, X-Ray Recaps è in grado di sfruttare l’intelligenza artificiale di Amazon per creare brevi riassunti di ciò che l’utente sta vedendo. Può essere utilizzato per riassumere un’intera stagione di una qualsiasi serie TV sulla piattaforma di streaming, i singoli episodi e, addirittura, solo una parte del contenuto in riproduzione, interrompendo il riassunto nel punto esatto in cui si è fermato l’utente.

Inoltre, grazie a un sistema di protezione molto efficiente questo tool riesce a creare testi coincisi e facilmente comprensibili, evitando però spoiler e qualsiasi fastidiosa anticipazione. Si tratta, insomma, di un vero e proprio “assistente per il ripasso” che, oltre alla trama, fornisce agli utenti anche un elenco dei punti chiave della storia, dei personaggi e altri dettagli accessibili in qualsiasi momento.

Per funzionare questo nuovo strumento si aggancia alla funzione X-Ray, già disponibile per tutti su Prime Video, espandendone notevolmente le potenzialità e andando ben oltre la semplice visualizzazione delle informazioni sul cast, sulla colonna sonora e sui dettagli della produzione.

X-Ray Recaps può essere avviato in qualsiasi momento; basta andare sulla pagina dei dettagli di Prime Video oppure, durante la riproduzione di un contenuto, selezionando l’icona dell’esperienza X-Ray. Una volta avviato è possibile scegliere tra vari tipi di riassunti che saranno generati praticamente in tempo reale.

Quando arriva Amazon X-Ray Recaps

Stando alle comunicazioni ufficiali di Amazon, al momento X-Ray Recaps è ancora in versione beta ma è già disponibile per i possessori Fire TV compatibili, in esclusiva per gli Stati Uniti.

La piattaforma ha confermato che già a partire dalla fine di quest’anno amplierà il numero di dispositivi con cui accedere alla funzione e non si esclude, dunque, che questa possa essere integrata direttamente nell’applicazione ufficiale di Prime Video, esattamente come succede per X-Ray.

Ancora nessuna conferma per la disponibilità in altre lingue ma, visto il recente arrivo della versione beta, è più che probabile che gli utenti italiani dovranno aspettare ancora un po’ prima di poter provare questa caratteristica che potrebbe essere disponibile dai primi mesi del 2025.