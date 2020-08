Amazon, ora puoi scegliere anche giorno e ora di consegna: quanto costa

Uno dei punti forti di Amazon, oltre al prezzo e alla possibilità di acquistare con pochi click qualsiasi tipo di oggetto, sono i tempi di consegna. Tutti i clienti Prime conoscono le potenzialità della consegna in un giorno, estesa nelle grandi città anche al sabato e alla domenica. Ora Amazon annuncia un nuovo servizio disponibile in Italia: la possibilità di scegliere il giorno esatto di consegna e anche la fascia oraria.

Si tratta di un servizio pensato soprattutto per chi è fuori tutto il giorno e vorrebbe ricevere i pacchi direttamente la sera o al mattino presto prima di uscire. Per il momento il servizio è disponibile solo nelle grandi città ed è valido solo dal lunedì e al venerdì. E soprattutto non è gratuito: anche gli utenti Prime devono pagare un sovra-prezzo se vogliono scegliere l’orario e il giorno della consegna del pacco. Come capita con tutti i nuovi servizi di Amazon, per il momento è disponibile solo nelle grandi città, ma in futuro potrebbe arrivare anche nei Comuni più piccoli.

Come scegliere ora e giorno di spedizione su Amazon

Per scegliere la fascia orario e il giorno di spedizione del proprio pacco su Amazon bisogna impostare la giusta opzione in fase di acquisto. Il tutto avviene durante la fase di check-out: nella sezione dedicata alla spedizione c’è la voce “Consegna programmata” e selezionandola appare il tasto “Modifica orario di consegna”. Cliccandolo appare un calendario nel quale poter scegliere sia il giorno sia la fascia oraria di consegna.

Le fasce orarie sono:

9:00 – 11:00

11:00 – 13:00

14:00 – 16:00

16:00 – 18:00

19:00 – 21:00

21:00 – 23:00.

Per quanto riguarda i giorni, si può scegliere dal lunedì al venerdì. Per il momento il servizio è disponibile solo nelle grandi città.

Quanto costa il nuovo servizio di Amazon

Come spiegato dai colleghi di SmartWorld, il nuovo servizio di Amazon non è gratuito, nemmeno per coloro che hanno un abbonamento ad Amazon Prime. Se si è abbonati a Prime, però, il costo da sostenere è inferiore.

Infatti, per scegliere la fascia oraria e il giorno di consegna del pacco il prezzo è 10,49 euro per i clienti non Prime, mentre per coloro che hanno l’abbonamento il costo scende a 3,49 euro. Un prezzo tutto sommato accettabile per avere un servizio opzionale sulla propria spedizione.