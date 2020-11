Amazon Vine è un programma privilegiato creato dall’azienda americana Amazon.com Inc di Jeff Bezos che ha come fine quello di identificare i recensori più verificati e attendibili per far provare loro determinati prodotti. Le persone selezionate hanno poi l’incarico di sperimentare i prodotti con l’obiettivo poi di pubblicare recensioni e opinioni rilevanti che riescono ad aiutare gli altri clienti nel prendere decisioni sull’acquisto di quest’ultimi. Quando la recensione è stata fatta da un recensore “Voce Vine” apparirà sulla pagina del prodotto una scritta verde o una striscia verde con la scritta “Recensione Vine di un prodotto gratuito” con il quale si capisce l’appartenenza del recensore al programma Amazon Vine.

Come inscriversi ad Amazon Vine?

Non esiste nessun form di inscrizione al programma. Questo perché l’accesso a quest’ultimo avviene soltanto tramite invito. I recensori Vine infatti, sono scelti sulla base di specifici criteri che vengono regolarmente aggiornati, tra cui vi è quello dell’utilità delle recensioni che sono state precedentemente fornite, giudicate dagli altri clienti del marketplace. I clienti che divulgano regolarmente recensioni utili, e che sviluppano una reputazione maturata in specifiche categorie di prodotti, hanno indubbiamente maggiore probabilità di essere invitati a partecipare al programma.

Come funziona Amazon Vine?

Una volta che un recensore è stato ritenuto adatto a partecipare al programma Amazon Vine, diventa tester Amazon comincerà a ricevere i nuovi prodotti gratis offerti da venditori Amazon che partecipano al programma. Il ruolo del recensore Vine sarà quello di esaminare il prodotto e scrivere una recensione più obiettiva possibile dello stesso. Non ci sono dunque obblighi di stipulare una valutazione positiva o negativa, ma bisogna solamente rispettare le linee guida per la pubblicazione che sono generalmente applicate per qualsiasi tipo di recensione.

Compensi per la partecipazione al programma

È bene ricordare che non è previsto alcun tipo di compenso per i recensori Vine. L’unico impegno richiesto per la partecipazione, è quello di procedere alla recensione dei prodotti gratis ricevuti da Amazon entro 30 giorni dalla data del loro arrivo. Per il resto, nel fare le recensioni, viene garantita la massima libertà di espressione entro i limiti delle linee guida. Non sono ammessi contatti diretti tra i produttori e venditori del prodotto recensito, e il recensore che diventa tester Amazon.

I vantaggi di Amazon Vine

Proviamo a stilare una lista dei vantaggi che possono essere generati nell’utilizzo di Amazon Vine:

I venditori ottengono recensioni sicure : i primi a beneficiare di Amazon Vine sono i venditori che riescono ad ottenere recensioni oneste e obiettive di cui i potenziali clienti possono fidarsi. Questo fattore risulta molto importante quando si lanciano nuovi prodotti dove risulta difficile sollecitare recensioni da parte dei clienti. Attraverso Amazon Vine, invece, i venditori sono sicuri che verrà pubblicata una recensione sul proprio prodotto, e che la recensione sarà pubblicata da clienti che hanno una esperienza positiva di utilizzo della piattaforma Amazon. Generalmente si tratta di recensioni approfondite ed esaustive.

: i primi a beneficiare di Amazon Vine sono i venditori che riescono ad ottenere recensioni oneste e obiettive di cui i potenziali clienti possono fidarsi. Questo fattore risulta molto importante quando si lanciano nuovi prodotti dove risulta difficile sollecitare recensioni da parte dei clienti. Attraverso Amazon Vine, invece, i venditori sono sicuri che verrà pubblicata una recensione sul proprio prodotto, e che la recensione sarà pubblicata da clienti che hanno una esperienza positiva di utilizzo della piattaforma Amazon. Generalmente si tratta di recensioni approfondite ed esaustive. Incrementare le recensioni dei prodotti datati : Amazon Vine può ben essere utilizzato anche per incrementare l’elenco dei prodotti più vecchi che non hanno avuto particolare successo sulla piattaforma. Si può sfruttare infatti su Amazon Vine per incrementare il numero di recensioni di tali prodotti, sperando che i numerosi feedback aumentino così i volumi di vendita di questi ultimi.

: Amazon Vine può ben essere utilizzato anche per incrementare l’elenco dei prodotti più vecchi che non hanno avuto particolare successo sulla piattaforma. Si può sfruttare infatti su Amazon Vine per incrementare il numero di recensioni di tali prodotti, sperando che i numerosi feedback aumentino così i volumi di vendita di questi ultimi. Ottenere recensioni ben viste: si è notato che le recensioni Vine siano generalmente molto più apprezzate dai clienti rispetto a quelle normali, dato che i recensori di questo gruppo sono visti come “esperti” e quindi influenzano maggiormente le decisioni d’acquisto.

Gli svantaggi di Amazon Vine

Anche Amazon Vine ha i suoi svantaggi, tra i principali menzioniamo:

Esborso economico : ottenere i vantaggi Amazon Vine richiede un notevole esborso economico per i venditori. Quindi, se si è nuovi su Amazon, o se abbiamo solo un prodotto da vendere nella piattaforma, dovremo riflettere se l’inscrizione al programma è compatibile col proprio budget. Ricordiamo che per ottenere risultati positivi su Vine, il budget da stanziare è di qualche migliaio di euro.

: ottenere i vantaggi Amazon Vine richiede un notevole esborso economico per i venditori. Quindi, se si è nuovi su Amazon, o se abbiamo solo un prodotto da vendere nella piattaforma, dovremo riflettere se l’inscrizione al programma è compatibile col proprio budget. Ricordiamo che per ottenere risultati positivi su Vine, il budget da stanziare è di qualche migliaio di euro. Limitazione numero prodotti: Amazon Vine limita anche il numero di prodotti o di campioni gratuiti che si possono presentare per le recensioni, di solito da 10 a 100 unità. Questo significa che non si ha la certezza di ottenere tutte le recensioni di cui si necessita, e che quindi il contributo che Amazon Vine può apportare al proprio business non è detto che sia sufficiente.

Con queste presupposti, la strada Amazon Vine risulta essere più adatta da parte di quei venditori che hanno già dei piani di marketing adatti su Amazon, mentre potrebbero essere più difficoltà i venditori più recenti che desiderano usare questo programma per poter promuovere i loro prodotti.

Amazon Vine: Classifica Top Recensori

La Classifica Top Recensori è la classifica di Amazon dei recensori di prodotti più attivi su Amazon. Il punteggio si basa sulla qualità ed utilità delle recensioni per gli utenti. Ogni giorno la lista viene aggiornata, in modo da dare a tutti la possibilità di partecipare ad Amazon Vine. Esistono diverse investiture che contrassegnano la classifica: recensore top 1000, recensore top 500, recensore top 100, recensore top 50, recensore top 10 e recensore n.1. Se si è tra i primi mille si potrà accedere immediatamente al programma. Per salire la classifica recensori Amazon e accrescere le possibilità di partecipazione al programma Amazon Vine, Bisogna tenere in considerazione queste regole basilari:

Utilità delle recensioni : la cosa che conta più di tutte è recensione pubblicata. Come già sottolineato in precedenza, è necessario che la nostra recensione sia utile agli altri utenti.

: la cosa che conta più di tutte è recensione pubblicata. Come già sottolineato in precedenza, è necessario che la nostra recensione sia utile agli altri utenti. Numero di recensioni : più recensioni utili vengono pubblicate e più velocemente è possibile guadagnare posti nella classifica recensori di Amazon.

: più recensioni utili vengono pubblicate e più velocemente è possibile guadagnare posti nella classifica recensori di Amazon. Categorie di prodotti : come indicato nelle linee guida di Amazon Vine, l’esperienza sviluppata in specifiche categorie di prodotti è uno dei fattori per avere maggiori probabilità di essere invitati al programma. Per esempio, gli utenti che scrivono recensioni utili per articoli della categoria “Elettronica” hanno più possibilità di ricevere un invito di partecipazione ad Amazon Vine a questa categoria di prodotti specifica, a scapito degli utenti che acquistano tanti prodotti di categorie differenti.

: come indicato nelle linee guida di Amazon Vine, l’esperienza sviluppata in specifiche categorie di prodotti è uno dei fattori per avere maggiori probabilità di essere invitati al programma. Per esempio, gli utenti che scrivono recensioni utili per articoli della categoria “Elettronica” hanno più possibilità di ricevere un invito di partecipazione ad Amazon Vine a questa categoria di prodotti specifica, a scapito degli utenti che acquistano tanti prodotti di categorie differenti. Recensioni recenti: per Amazon le recensioni più recenti hanno un peso maggiore rispetto a recensioni datate.

Come scalare la classifica Top recensori

Per visualizzare la tua posizione nella classifica recensori di Amazon, andare sul proprio account, fare clic sulla voce Account e liste e scegliere l’opzione Profilo presente nel box Ordini e preferenze di acquisto e individuare la voce Classifica recensori presente nella barra laterale a sinistra. Dopo aver riconosciuto la nostra posizione, non buttiamoci giu se quest’ultima non è tra le prime. Ricordiamo infatti, che con una sola recensione si possono scalare decine di posizioni e in pochi giorni, pubblicando nuove recensioni.

Amazon Vine: condizioni di utilizzo

Una volta presenti in Amazon Vine, bisogna cercare di mantenere il ruolo di Recensore Top per più tempo possibile. Per fare ciò, prima di tutto, bisognerà recensire i prodotti entro un mese da quando vengono ricevuti. In più, la recensione dovrà ottenere i voti più alti rispetto alle altre già presenti sulla scheda del prodotto in questione. Il giudizio sull’oggetto dovrà essere più imparziale possibile, sottolineando pro e contro. Nessuna recensione viene manipolata dalle aziende poiché i prodotti transitano prima da Amazon, che si occuperà della spedizione.

Ci sono alternative ad Amazon Vine?

Esiste un’alternativa ad Amazon Vine. Lo stesso Amazon ha introdotto un altro programma di cui i venditori possono usufruire che si chiama Early Reviewer Program. Per questo programma la registrazione è abbastanza facile e il prezzo è sicuramente più economico di Amazon Vine. Inoltre, fino a quando non si riceverà una vera e propria recensione attraverso questo programma, non verrà addebitato nessun costo al venditore. Il numero di recensioni che si possono ottenere con questo programma è limitato a cinque.

Altri modi di recensire i prodotti

Ci sono numerosi gruppi Facebook, Whatsapp e Telegram che propongono di recensire i prodotti Amazon ma sarebbe meglio non fidarsi completamente. I venditori che promettono prodotti gratuiti su questi gruppi chiedono il pagamento del prodotto, garantendo successivamente il rimborso completo. Questo si fa per “aggirare” le regole di Amazon e permettere alla recensione di essere pubblicata come Acquisto verificato. Solo dopo aver ricevuto il prodotto e aver lasciato tassativamente una recensione a 5 stelle, si potrà ricevere il rimborso del prodotto. Con questo metodo si va contro il regolamento di Amazon e inoltre il rimborso non è sempre garantito.

Conclusioni

Le recensioni per Amazon sono di vitale importanza poiché permettono al possibile acquirente di farsi un’idea del prodotto che intende acquistare. Se quest’ultimo ha esclusivamente recensioni positive, l’utente è più interessato all’acquisto. Contrariamente, un prodotto che ha recensioni pessime, invoglia l’acquirente a cercare altri prodotti simili, magari di altre marche. Per questo motivo il sistema che permette di ricevere prodotti gratuiti in cambio di recensioni positive, non viene tollerato poiché l’acquirente viene “ingannato” da false recensioni positive che non riflettono il reale valore qualitativo del prodotto.