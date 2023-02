Amazon Warehouse, sconto extra su migliaia di prodotti: ecco quali sono

Torna su Amazon una promo speciale che riguarda i prodotti presenti su Amazon Warehouse, la sezione del sito di e-commerce che raccoglie tutti i prodotti ricondizionati o a cui è stato effettuato il reso. Dal 13 febbraio fino al 21 marzo su alcuni prodotti selezionati è presente uno sconto extra del 30% che viene applicato direttamente nella fase di check-out. Si tratta di una promo straordinaria: di base tutti i prodotti Amazon Warehouse hanno un prezzo già inferiore a quello di listino. Se allo sconto applicato da Amazon Warehouse si aggiunge questo sconto extra del 30%, ecco che ci troviamo di fronte a delle offerte incredibili.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato per voi alcuni dei migliori prodotti che troviamo con questo sconto speciale del 30%. Si tratta di smartphone, smartwatch, computer e prodotti per la casa come macchine per il caffè, robot aspirapolvere e scope elettriche. Essendo prodotti unici, in molti casi la disponibilità è limitatissima (solo un pezzo disponibile), quindi vi consigliamo di approfittarne subito. Abbiamo suddiviso i prodotti per categoria merceologica e cliccando sul link verrete indirizzati direttamente alla pagina del prodotto.

AMAZON WAREHOUSE – TUTTI I PRODOTTI IN OFFERTA

Cosa è Amazon Warehouse e come funziona

Prima di vedere i prodotti in offerta, vi spieghiamo brevemente che cosa è Amazon Warehouse. Si tratta di una sezione speciale del sito di e-commerce in cui Amazon propone migliaia di articoli di magazzino danneggiati, restituito, usati o con una confezione aperta. Per capire la bontà del dispositivo, Amazon assegna a ogni dispositivo presente su Warehouse una valutazione che si basa su quattro diversi livelli: "Come nuovo", "Ottime condizioni", "Buone condizioni" e "Accettabile".

Come già detto, questi prodotti sono solitamente unici o in numero limitato e presentano dei prezzi inferiori rispetto a quelli di listino. Usufruiscono in ogni caso della garanzia Amazon e in caso di problemi è possibile contattare l’assistenza. Grazie allo sconto extra del 30% che troviamo oggi diventano dei veri best seller.

Amazon Warehouse sconto extra 30%: le migliori offerte

Abbiamo raccolto i migliori prodotti che troviamo oggi in offerta su Amazon Warehouse e che usufruiscono dello sconto extra del 30%. Si tratta di prodotti unici e quindi bisogna essere molto veloci nell’approfittarne. Ad esempio troviamo lo smartwatch Xiaomi Mi Watch, che ha un prezzo di listino superiore ai 100€ e che oggi costa poco più di 60€ ed è anche in buone condizioni. Se, invece, siete alla ricerca di un macchinetta per il caffè, è disponibile la Nespresso Inissia, la più venduta su Amazon in questi giorni. Con lo sconto extra del 30% costa meno di 50€.

