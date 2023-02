And Just Like That 2: c'è una novità clamorosa

Le foto sono state pubblicate dagli account Instagram di Sarah Jessica Parker, della serie And Just Like That… e del canale HBO Max e lasciano ben poco spazio ai dubbi. Mostrano un bacio appassionato tra Carrie Bradshaw (interpretata appunto da Parker) e Aidan Shaw, interpretato da John Corbett. «Questa non è un’esercitazione», ha scritto sotto l’immagine l’attrice. «E così Carrie è tornata in punta di piedi», hanno messo invece nella didascalia gli altri due account. È una grande anticipazione di ciò che accadrà in And Just Like That 2.

Chi è Aidan

In Sex and The City Aidan compare prevalentemente nella terza e della quarta stagione. È uno dei fidanzati con cui Carrie costruisce una relazione più seria e duratura. Nella serie originale viene presentato inizialmente come l’opposto di Mister Big perché è dolce, disponibile ed emotivamente rassicurante.

La loro relazione si interrompe la prima volta quando Carrie gli confessa di averlo tradito con Mister Big: per questo lui la lascia. I due tornano insieme dopo sei mesi, iniziano a convivere e dopo poco lui le propone di sposarlo. Prima del matrimonio però, le cose iniziano a non funzionare: Carrie si sente spaventata e soffocata dalla situazione, inoltre intuisce che lui non si fida completamente di lei (sempre per via del passato tradimento). La coppia si lascia quindi per la seconda volta. Quando Carrie e Aidan si incontrano di nuovo per caso, un anno più tardi, lui è sposato e ha un figlio.

Cosa succede in And Just Like That… 2

Nella seconda stagione di And Just Like That…, spin off di Sex and The City, Carrie tornerà quindi insieme ad Aidan? Le foto pubblicate di recente sui social, scattate sul set dei nuovi episodi, sembrano suggerirlo. La novità è così succosa da aver mandato in visibilio i fan, alcuni dei quali hanno però avanzato dei dubbi e delle cautele.

La notizia, va detto, non è del tutto inaspettata: già lo scorso settembre era infatti stato annunciato che John Corbett avrebbe fatto parte del cast della seconda stagione dello spin off nel ruolo di Aidan Shaw. Era quindi chiaro che lo storico ex fidanzato di Carrie avrebbe avuto un ruolo nelle nuove puntate. Ciò che frena l’entusiasmo di molti fan, e fa invece nascere qualche ragionevole diffidenza, è però il fatto che la produzione abbia scelto di rivelare subito e con leggerezza un evento così clamoroso come il ritorno di fiamma tra Carrie e Aidan. Certamente non sarà questo il lieto fine della stagione: cosa bisogna aspettarsi davvero, allora?

Parlando della seconda stagione e del ritorno di Corbett, Parker recentemente ha dichiarato: «È una trama incredibile a cui hanno pensato Michael Patrick King [è il produttore esecutivo, ndr] e gli sceneggiatori… penso che sarà davvero significativa per il pubblico che prova tanto affetto per lui [Aidan]».

Quando escono i nuovi episodi

And Just Like That 2 uscirà nel 2023 su Sky e Now, ma non è ancora stata annunciata una data esatta.