Android Auto, aumentano le app a disposizione: ecco quali sono

Google è sempre in prima fila quando bisogna aggiornare le proprie applicazioni e piattaforme, oppure quando bisogna lanciare nuovi servizi. Ma in alcuni casi non è così perfetta e veloce nel recepire le richieste degli utenti. Facciamo riferimento ad Android Auto, la piattaforma per le macchine “intelligenti” presente su molti veicoli o che è possibile utilizzare tramite l’app per lo smartphone.

Android Auto rappresenta un unicum nella politica portata avanti da Google in questi ultimi anni. Se Android è un sistema operativo aperto che permette a tutti gli sviluppatori di pubblicare sul Google Play Store la propria app (rispettando delle linee guida piuttosto semplici), Android Auto non segue le stesse regole. Un esempio molto semplice sono le app per la navigazione: oltre a Google Maps e a Waze non sono presenti altre piattaforme. Ma a breve dovrebbero cambiare molte cose: Google ha aperto a quasi una decina di app per la navigazione che presto debutteranno su Android Auto. Sicuramente ci sarà spazio per l’app di TomTom e altre simili.

L’altra novità riguarda Android Automotive OS, il sistema operativo che Google sta sviluppando da oramai alcuni anni. L’azienda di Mountain View ha assicurato che lo sviluppo è oramai quasi completo e che presto debutterà su molte automobili.

Android Auto, nuove applicazioni per la navigazione

Google Maps e Waze avranno presto dei nuovi concorrenti su Android Auto. Google ha annunciato che sono in arrivo una decina di nuove app per la navigazione, dopo aver appreso degli accordi molto stringenti con gli sviluppatori. Realizzare della app per Android Auto necessita di una maggiore attenzione e delle linee guida molto più stringenti a causa del diverso utilizzo che si fa di queste app. Il motivo è molto semplice: le app non devono interferire con la guida e non devono distrarre il guidatore.

Tra le nuove app in arrivo per Android Auto c’è il sistema di navigazione TomTom e alcune applicazioni che mostrano le stazioni di ricarica. L’arrivo è previsto per le prossime settimane.

Android Automotive OS, passi in avanti

Importanti novità anche per Android Automotive OS, il sistema operativo per le smart car che Google ha intenzione di portare a breve sui sistemi di infotainment di molti veicoli. Dopo aver fatto il suo debutto su alcune macchine negli USA, il nuovo sistema operativo dovrebbe arrivare anche sulle auto di marche famose come Renault, Volvo e Generalo Motors. Su Android Automotive OS gli utenti troveranno molte più applicazioni e funzionalità, come ad esempio il Google Play Store e l’Assistente di Google.