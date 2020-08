Android Auto si aggiorna e arriva una nuova interfaccia: cosa cambia

Piccolo aggiornamento in arrivo per l’app di Android Auto: lo ha scoperto un utente di Reddit e ha postato le immagini della nuova interfaccia grafica che permette un collegamento più veloce e intuitivo tra auto e smartphone. Questa novità sembrerebbe ancora in fase di rollout e non è ancora disponibile per tutti, ma alcuni utenti italiani la vedono già.

La nuova interfaccia riguarda le impostazioni di Android Auto, in particolare quelle relative alla connessione dove il tasto “Connect car” è stato sostituito da quello “Connect a car“. Una lettera non cambia molto, ma le successive schermate sì e dimostrano come Google stia lavorando anche alla diffusione di Android Auto wireless per tutti, già annunciato pochi giorni fa. La connessione, però, viene agevolata anche se si usa un normale cavo USB o la connessione Bluetooth. Per ricevere questa nuova interfaccia è necessario avere la versione 5.5.602944 di Android Auto e i Google Play Service in versione 20.30.19.

Android Auto: la nuova interfaccia

Dagli screening postati su Reddit si vede il nuovo pulsante rosso “+ CONNECT A CAR” nelle impostazioni di Android Auto. Dopo averlo premuto viene visualizzata una schermata che ci invita a collegare il cavo USB tra telefono e veicolo, oppure a lanciare la procedura di collegamento wireless.

Quest’ultima, come si legge nella schermata, è “Disponibile su alcuni modelli di veicoli del 2021“. La procedura wireless si può fare o tramite Wi-Fi (serve la connessione a 5 GHz) o tramite Bluetooth. Se scegliamo la seconda dovremo fare tap sul pulsante per accoppiare telefono e auto.

Android Auto Wireless per tutti

Google, quindi, continua a sviluppare l’app per smartphone di Android Auto in vista del cambiamento più grande: l’estensione del collegamento wireless tra smartphone e auto a tutti i modelli di telefono con sistema operativo Android 11 e connessione Wi-Fi 5. Al momento, infatti, questo tipo di connessione è disponibile solo sugli smartphone Nexus e Pixel di Google e su alcuni modelli di Samsung.

La nuova interfaccia va nella stessa direzione: semplificare la connessione su un numero più alto possibile di auto e smartphone, per spingere l’utilizzo di Android Auto invece dei sistemi di infotainment integrati nelle vettura, in attesa che il nuovo sistema operativo Android Auto OS venga integrato in un numero sempre più elevato di automobili.