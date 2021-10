Cosa sono gli adattatori Miracast e a cosa servono

La tecnologia Miracast consente di condividere contenuti audio e video sul televisore da smartphone e tablet, in modo simile a quanto avviene con i dongle tradizionali ma con alcune differenze sostanziali. Per farlo basta avere device compatibili con questo sistema wireless, per ottenere una connessione senza fili pratica e comoda, ad ogni modo non è necessaria la presenza di device come Google Chromecast. Vediamo nel dettaglio cos’è un adattatore Miracast e come funziona, con i migliori modelli da comprare disponibili sul mercato.

Miracast: cos’è esattamente

Miracast è uno standard di trasmissione wireless, con il quale è possibile condividere file multimediali da un dispositivo mobile o un PC a un televisore, realizzando questa operazione senza usare la rete Wi-Fi di casa. In questo caso viene sfruttata la tecnologia Wi-Fi Direct, evitando l’utilizzo di cavi HDMI e realizzando il collegamento anche senza un router. Si tratta di un sistema più efficiente rispetto al Bluetooth per proiettare lo schermo dello smartphone sulla TV, specialmente per la visualizzazione di contenuti in alta definizione Full HD e soprattutto Ultra HD 4K.

Lo standard Miracast è stato messo a punto dalla Wi-Fi Alliance nel 2010, tuttavia al giorno d’oggi sono sempre di più i dispositivi che supportano questa tecnologia. Tutti gli apparecchi compatibili devono avere la certificazione Miracast, altrimenti è possibile comprare degli appositi adattatori che consentono di sfruttare questa funzionalità anche su dispositivi non compatibili, sebbene da alcuni anni molti device Android e Windows supportano questa tecnologia.

Miracast: come funziona

A differenza di Google Chromecast e di apparecchi simili, Miracast non ha bisogno di un dispositivo da inserire nel televisore per collegare un device mobile in modo wireless. La connessione infatti è senza fili e non richiede alcun tipo di supporto, ovviamente se entrambi i dispositivi sono compatibili con la tecnologia Miracast. Inoltre, una volta collegato lo smartphone lo schermo del televisore diventa il display del telefono, quindi non è possibile usare il cellulare per altre operazioni mentre tale funzionalità è attiva.

Miracast è supportato sulle versioni di Android a partire dalla 4.2, mentre sui pc Windows la compatibilità è garantita su Windows 8.1 e 10. Sui device Apple viene utilizzato il sistema AirPlay, un’alternativa a Miracast, mentre quasi tutti gli smart TV più moderni assicurano l’integrazione di questa tecnologia. Per verificarlo basta andare sul portale di Wi-Fi Alliance wi-fi.org, inserire il modello del televisore e controllare se è compatibile con Miracast prima di acquistarlo.

Se Miracast è integrato allo smart TV basta attivare il Wi-Fi Direct dalle impostazioni e lo streaming wireless Miracast. Sulle TV non compatibili bisogna comprare un adattatore, collegando il cavo alla porta HDMI e il connettore USB del televisore per l’alimentazione. Per abilitare Miracast su Android è necessario entrare nelle opzioni di sistema, attivando la voce Miracast o Screen Mirroring, mentre su Windows bisogna aprire le notifiche, cliccare su “Connetti" e scegliere quale smart TV da collegare.

I migliori adattatori Miracast da acquistare

Se non possiedi uno smart TV compatibile devi acquistare un dongle TV, un dispositivo con il quale rendere il televisore smart e usare questa funzionalità di trasmissione dati in modalità wireless. Ecco quali sono i migliori adattatori Miracast da acquistare.

Dongle TV Miracast TOPTRO TR81

Dongle TV Miracast TOPTRO TR81

Un dongle TV Miracast economico compatibile con Android e iOS è il modello TOPTRO TR81, un adattatore wireless con supporto per i contenuti video 4K. Mette a disposizione una connessione stabile e precisa, con Wi-Fi Dual Band a 2,4 o 5 GHz, con un efficiente microprocessore dual core integrato. Pesa appena 90 grammi e vanta dimensioni ultra-compatte, non richiede l’installazione di driver aggiuntivi e supporta l’uscita HDMI con alimentazione tramite porta USB.

Caratteristiche principali

Compatibile con Miracast, AirPlay, DLNA

Supporto 4K, Full HD, 1080p

Android, iOS, Windows e macOS

Alimentazione USB

Dongle Display Wi-Fi Zebbyee

Dongle Display Wi-Fi Zebbyee

Un adattatore low price per Miracast TV è il dongle Zebbyee, un dispositivo piccolo e compatto che supporta anche AirPlay e DLNA. È compatibile con televisori non smart tramite ingresso HDMI, per usarlo con device Android, iOS, PC Windows, Mac, monitor e perfino proiettori. La modalità mirroring dello schermo permette di condividere file con qualità di risoluzione Full HD fino a 4K Ultra HD, con sistema di installazione Plug&Play, nessuna app da installare e alimentazione tramite cavo USB.

Caratteristiche principali

Compatibile con Miracast, AirPlay, DLNA

Supporto 4K UHD e Full HD

Android, iOS, Windows e macOS

Installazione plug & play

Dongle Wi-Fi Display HFK

Dongle WI-FI Display HFK

Il miglior adattatore Miracast per qualità-prezzo è il dongle HFK, compatibile con dispositivi Android, iPhone, Windows, macOS e proiettori HD. Il device supporta la tecnologia Miracast, AirPlay e DLNA, per usufruire dell’opzione Screen Mirroring con qualsiasi tipo di apparecchio dotato di questa funzionalità. Si possono condividere file audio, video e documenti anche dalle applicazioni del pacchetto Office, con supporto per la risoluzione 4K Ultra HD, la visione 3D e la connessione Wi-Fi 2,4 GHz.

Caratteristiche principali

Compatibile con Miracast, AirPlay, DLNA

Supporto 4K UHD

Android, iOS, Windows e macOS

Visione stereo 3D

Display Wireless Yehua

Display Wireless Yehua

Per supportare il mirroring di smartphone Android e iPhone su un televisore è possibile acquistare il dongle Yehua, un adattatore Miracast compatibile anche con AirPlay e DLNA. È realizzato in alluminio con una struttura leggera e resistente, si collega alla porta HDMI del TV con alimentazione tramite ingresso USB. Leggero e versatile, questo dispositivo funziona anche con PC Windows, macOS e iPad, tuttavia non supporta le applicazioni con protocollo per la privacy HDCP come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+.

Caratteristiche principali

Compatibile con Miracast, AirPlay, DLNA

Supporto HD 1080p

Android, iOS, Windows e macOS

Wi-Fi 2,4 GHz

Adattatore streaming DCUKPST

Adattatore streaming DCUKPST

Un ottimo adattatore streaming compatibile con Miracast è il dongle DCUKPST, in grado di funzionare anche con DLNA e AirPlay per i dispositivi iOS e macOS. Questo sistema Wi-Fi Display supporta l’alta definizione con una risoluzione massima di 4K UHD, per condividere file anche da PC Windows, smartphone e tablet Android, proiettori e HDTV. Dispone di una memoria integrata da 1GB, con visione 3D e collegamento tramite porta HDMI.

Caratteristiche principali

Compatibile con Miracast, AirPlay, DLNA

Supporto UHD 4K

Android, iOS, Windows e macOS

Memoria 1 GB