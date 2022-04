Cuffiette Anker con ANC: alta qualità e basso prezzo con questa offerta

Nello sconfinato mercato delle cuffiette wireless ci sono modelli di tutti i prezzi, di tutte le qualità e di tutte le marche. Possiamo spendere anche solo 10 euro per comprarne un paio, accettando però una qualità molto bassa. Oppure spendere centinaia di euro per le AirPods Pro o le varie concorrenti di Samsung, Bose, JBL o Sony.

Poi ci sono le Anker Soundcore Liberty Pro, arrivate ormai alla loro terza generazione (Soundcore Liberty 3 Pro), che nel corso degli anni si sono costruite una ottima reputazione e hanno conquistato una bella comunità di acquirenti, molti dei quali hanno comprato persino più modelli di generazioni diverse. In teoria sono un prodotto di fascia media, ma in pratica le recensioni positive su questo prodotto sono tantissime e dicono tutte la stessa cosa: la qualità del suono è nettamente superiore a quanto ci si possa aspettare. Un prodotto riuscito, quindi, venduto ad un prezzo corretto (né troppo basso, né troppo alto), dal quale adesso possiamo togliere parecchie decine di euro grazie ad una offerta su Amazon.

Soundcore Liberty 3 Pro: caratteristiche tecniche

Le Anker Soundcore Liberty 3 Pro sono cuffiette di tipo in-ear, che entrano cioè dentro il canale uditivo per chiuderlo con i gommini (in confezione ne troviamo addirittura di quattro dimensioni diverse), dotate di algoritmo di cancellazione attiva del rumore (ANC).

Hanno una struttura interna a doppio driver coassiale, per ottimizzare sia i bassi che gli alti e, soprattutto, hanno un’ottima app di controllo. Grazie a questa app è possibile configurare finemente le cuffiette ed è anche consigliabile farlo: con la corretta configurazione, che varia da orecchio ad orecchio, si ottengono risultati eccellenti.

La cancellazione del rumore non è fissa, ma dinamica: si adatta al contesto e ai rumori in tempo reale, per offrire sempre il miglior compromesso tra qualità audio e riduzione dei suoni fastidiosi. La modalità trasparenza è regolabile a piacere, così come l’equalizzazione.

L’autonomia dichiarata è di 8 ore, più 32 ore di ricarica nella custodia.

Soundcore Liberty 3 Pro: l’offerta Amazon

Le Anker Soundcore Liberty 3 Pro sono quindi un prodotto abbastanza evoluto, in grado di dare grandi soddisfazioni a chi ama ascoltare la musica. Per questo il prezzo di listino di 159,99 euro sembra più che corretto.

Al momento, però, è possibile comprarle per molto meno: su Amazon è in corso un’offerta che prevede uno sconto immediato di 21,10 euro (-13%), al quale si aggiunge un coupon da altri 20 euro da applicare prima di inserire il prodotto nel carrello. Il prezzo finale è di 118,89 euro, decisamente ottimo.

Anker Soundcore Liberty 3 Pro – Cuffiette wireless in-ear con ANC