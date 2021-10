Anni da cane: Achille Lauro nel nuovo film italiano Amazon

Anni da cane è il primo film Amazon Original prodotto in Italia. La commedia young-adult è diretta da Fabio Mollo, che ha lavorato precedentemente a Il padre d’Italia e alla serie Curon. È stata presentata ad Alice nella Città, sezione autonoma e parallela dedicata alle giovani generazioni che si tiene nell’ambito della Festa del Cinema di Roma.

Alla pellicola partecipa anche Achille Lauro, con un cameo in cui veste i panni di sé stesso. Il cantante romano ha anche firmato un brano inedito che farà parte del film e che si intitola "Io e te", scritto appositamente per il film. La pellicola è quindi un progetto tutto italiano, dove troviamo anche un cast ricco di giovani talenti, tra cui la protagonista Aurora Giovinazzo, che interpreta Stella e un volto conosciuto a tanti, Federico Cesari, che ha già interpretato Martino in Skam Italia. Il film racconta la storia di Stella, una ragazza alle prese con la gestione di un trauma e con altre problematiche adolescenziali. Dopo la presentazione a Roma, il film esordirà sulla piattaforma Amazon Prime Video il 22 ottobre 2021.

Anni da cane: trama e cast

La trama è incentrata sul personaggio di Stella, una ragazza timida e ricca di immaginazione, con mille tormenti che le affollano la mente. Dopo un incidente in cui è coinvolto anche il suo cane Piedino, crede che i suoi anni si contino come quelli di questo animale: uno ne vale sette. Stella, alla soglia dei sedici anni, pensa quindi di essere una centenaria ed è convinta che le rimanga poco tempo da vivere. Di conseguenza crea una lista delle cose da fare prima di morire e, con l’aiuto dei suoi amici, Nina e Giulio, inizia a realizzare tutti i suoi desideri e vivere al massimo. L’incontro con Matteo stravolgerà i suoi piani e la porterà a ripensare al futuro. La commedia è scritta da Mary Stella Brugiati e Alessandro Bosi.

Nel cast spiccano tanti giovani volti italiani: Aurora Giovinazzo, Isabella Mottinelli, Federico Cesari, Luca Maria Vannuccini, Marta Losito, Romana Maggiora Vergano, Paola Gioia Kaze Formisano e Sabrina Impacciatore.

Anni da cane è una serie promettente, un prodotto italiano che si aggiunge agli altri show Amazon, da LOL: chi ride è fuori a FERRO, fino al recente Dinner Club.

Achille Lauro in Anni da Cane

All’interno del film ci sarà anche il noto cantante Achille Lauro, che oltre a recitare in un cameo, ha anche scritto un brano inedito, che verrà pubblicato nei prossimi giorni. Lauro, parlando del film a Repubblica, ha detto di essere sempre attratto dalle novità e Anni da cane era una bella occasione. Lauro aveva già lavorato al cortometraggio Happy Birthday che venne presentato due anni fa a Venezia. Ha aggiunto di essere molto attratto dalla regia, infatti ha diretto alcuni suoi videoclip. Non rimane che attendere il 22 ottobre per guardare il film su Amazon Prime Video.

