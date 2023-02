Annunciato il finale di The Umbrella Academy

Tutte le belle avventure devono concludersi, prima o poi, e quel momento è infine arrivato anche per The Umbrella Academy, apprezzata serie Netflix creata da Steve Blackman e basata sull’omonima graphic novel di Gabriel Bá e Gerard Way. La serie è stata infatti rinnovata per una quarta stagione, che è sarà però quella conclusiva. Ecco tutto quello che sappiamo per il momento su trama, cast e data di uscita del capitolo finale di questa serie con Elliot Page, Tom Hopper e David Castañeda.

The Umbrella Academy 4: cosa sappiamo

I protagonisti di The Umbrella Academy sono un gruppo di fratelli e sorelle dotati di poteri straordinari che, dopo un’infanzia decisamente fuori dal normale e un lungo periodo di distacco, si ritrovano tutti insieme in occasione della morte del padre. Da qui iniziano una serie di avventure bizzarre che hanno a che fare con segreti sconvolgenti, viaggi nel tempo e potenziali distruzioni dell’umanità da evitare.

In passato il creatore e showrunner Steve Blackman aveva dichiarato in un’intervista che quando aveva iniziato a lavorare alla serie aveva in mente uno sviluppo su quattro stagioni. Non escludeva, però, che la storia potesse proseguire più a lungo. Evidentemente così non sarà: anche Netflix deve essersi trovato d’accordo con la prima idea di Blackman.

Cosa accadrà nella stagione finale, dunque? Impossibile saperlo con certezza, per ora, ma si possono comunque fare delle ipotesi. Nella terza stagione, infatti, il kugelblitz ha divorato l’universo. Sir Reginald ha cercato di riprogrammarlo, ma il processo è stato interrotto da Allison.

I membri rimanenti dell’Umbrella Academy e della Sparrow Academy sono stati così trasportati improvvisamente in un altro mondo in fase embrionale, nel quale non hanno più i loro poteri. La storia riprenderà da questo punto.

«Ci saranno ripercussioni legate alla programmazione incompleta dell’universo», ha confermato lo showrunner in merito a quanto accadrà nella stagione 4. La stagione finale sarà composta da sei episodi e non da dieci come le precedenti.

Il cast di The Umbrella Academy 4

La produzione della quarta stagione è iniziata a febbraio 2023, quindi è presto per conoscere i dettagli e il cast completo. Nella terza stagione, tra gli altri, erano presenti sul set Colm Feore, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Elliot Page e Ritu Arya.

Quando esce The Umbrella Academy 4

Per il momento non ci sono informazioni confermate nemmeno sul fronte della data di uscita: secondo alcuni, dal momento che la produzione dei nuovi episodi è appena iniziata, la quarta stagione di The Umbrella Academy potrebbe arrivare su Netflix tra la fine del 2023 e la prima metà del 2024.