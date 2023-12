Annuncio: chi sono i nuovi concorrenti di LOL

Fonte foto: Prime Video

Sono stati annunciati ieri da Prime Video i nomi dei protagonisti della quarta stagione di LOL: Chi ride è fuori, l’apprezzato comedy show original italiano che nelle scorse edizioni ha già visto tra i suoi partecipanti alcuni dei più celebri comici e comiche d’Italia. Prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios, LOL 4 sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2024: la data esatta non è ancora stata annunciata. Intanto, però, possiamo già dire chi vedremo impegnato nella ormai nota sfida all’ultima risata.

I nomi dei concorrenti di LOL 4

Tra i concorrenti di LOL 4 ci sono il comico, attore e conduttore Diego Abatantuono, visto di recente nei film Il mammone e Improvvisamente Natale; e lo stand up comedian Edoardo Ferrario, che tra le altre cose conduce il podcast Cachemire insieme a Luca Ravenna.

Ci sono inoltre l’attrice Angela Finocchiaro, vista di recente nei film Natale a tutti i costi e Il mammone; l’attore Maurizio Lastrico, recentemente visto nella serie Call My Agent – Italia; e il volto comico del collettivo The Jackal Aurora Leone.

Partecipano a LOL 4 anche Lucia Ocone, comica, imitatrice e attrice; Giorgio Panariello, conduttore, cabarettista e imitatore; e Claudio Santamaria, attore e conduttore. Chiude la lista dei partecipanti VIP Rocco Tanica, pseudonimo di Sergio Conforti, che fa parte del gruppo Elio e le storie tese.

Chi è il decimo comico di LOL 4

Il decimo partecipante, invece, non è ancora noto. Come già annunciato, sarà un aspirante comico vincitore dello show Original LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, che uscirà su Prime Video all’inizio del 2024.

LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro sarà composto da 5 episodi e vedrà come giudici degli aspiranti comici Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus, tra i protagonisti più amati delle passate edizioni di LOL: Chi ride è fuori. Sarà presente nelle puntate anche Mago Forest in veste di presentatore.

Chi conduce LOL 4

La conduzione della quarta edizione italiana del comedy show sarà affidata anche questa volta a Fedez, affiancato da Frank Matano e Lillo Petrolo, che per questa stagione vestirà i panni di vero e proprio coach.

Le regole del gioco restano invariate: i partecipanti saranno chiusi in uno studio per sei ore consecutive e, cercando di rimanere seri, proveranno contemporaneamente a far ridere i loro avversari a colpi di battute, gag, imitazioni e barzellette. Chi resiste senza mai ridere né sorridere vincerà il premio finale di 100.000 euro, che dovrà devolvere a favore di un ente benefico a sua scelta.

Saranno proprio Fedez, Frank Matano e Lillo Petrolo a far scattare dalla control room un cartellino giallo di ammonizione in caso di risata o sorriso, seguito al successivo "sgarro" dal temuto cartellino rosso, che segna l’espulsione dal gioco.