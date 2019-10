App casinò online, come giocare in modo sicuro

Gli smartphone hanno cambiato molti aspetti della nostra quotidianità e stravolto abitudini oramai consolidate.

Il lavoro è diventato sempre più smart e, grazie alle applicazioni, possiamo gestire ogni aspetto della vita lavorativa: possiamo inviare e-mail, condividere documenti con i nostri colleghi, fare video-conferenze e collaborare con dipendenti lontani centinaia di chilometri.

La tecnologia, però, non ha cambiato solo il mondo del lavoro, ma anche quello del gaming. Lo smartphone ha sostituito la console ed è diventato il primo dispositivo prediletto da giovani e adulti per divertirsi nel tempo libero. Le app di videogame rappresentano il 74% di tutte le applicazioni presenti negli store online e la quota di mercato del mobile gaming ha raggiunto il 60% (dati App Annie aggiornati al 2019). A cosa è dovuto tutto questo successo? Alla possibilità di giocare in qualsiasi momento, senza la necessità di collegare il dispositivo a uno schermo.

La grande diffusione di smartphone, smartwatch e tablet ha obbligato molte aziende a rivedere i propri piani e a dotarsi velocemente di app pensate per questi dispositivi. Nel settore del mobile gaming, anche i casino online si sono dovuti adattare alle nuove richieste dei giocatori, realizzando delle app ad hoc. Tutti i principali player del mercato italiano hanno lanciato negli ultimi anni le loro applicazioni: all’interno è possibile trovare slot machine e i classici giochi da casinò.

Vi ricordiamo che prima di scaricare l’app di un casinò online controllate che abbia la regolare licenza AAMS (Agenzia delle dogane e dei Monopoli), così da avere la certezza che non si tratti di una truffa e di perdere soldi.

App casinò online, un fenomeno in crescita

Negli ultimi anni, il traffico generato dai dispositivi mobile è cresciuto a dismisura, superando addirittura quello proveniente dal computer. Questo è accaduto anche per il settore dei casinò online, dove il traffico si sta pian piano spostando dai dispositivi fissi a quelli mobile.

Le applicazioni dei casinò online sono diventate sempre più centrali per le aziende di betting. Non è un caso che sono sempre di più i servizi sviluppati appositamente per questo tipo di app. Oltre a trovare slot machine e giochi da tavolo, le app permettono di chattare con altri giocatori e incontrare degli amici virtuali. Le nuove funzionalità hanno permesso di migliorare l’esperienza dell’utente, rendendola simile a quella dei casinò fisici.

Le dimensioni ridotte dello schermo dello smartphone possono creare alcuni problemi di compatibilità con alcuni videogame, ma negli ultimi mesi i produttori di cellulari stanno realizzando dispositivi sempre più grandi e che supportano qualsiasi tipo di app.

Per il futuro delle app per i casinò online è in fase di test una nuova funzionalità: la realtà virtuale. Per il momento si tratta ancora di una tecnologia in fase di evoluzione e prima di vederla applicata nella vita reale è necessario aspettare altri cinque-dieci anni.

Casinò mobile sicuri, cosa controllare prima di giocare

Uno dei fattori più importanti da tenere in considerazione quando si scarica un’app casinò è la sicurezza. Condividiamo con il gestore dell’app gran parte dei nostri dati personali e anche parte delle nostre finanze, ed è necessario che la piattaforma sia sicura e a prova di hacker. Ecco alcuni consigli da seguire: