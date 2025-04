Fonte foto: P_galasso2289 / Shutterstock

L’app IO è destinata a diventare sempre più importante per i cittadini italiani che avranno la possibilità di accedere a diversi servizi ora non ancora presenti all’interno dell’applicazione. Di recente, IO si è aggiornata, con l’arrivo di nuove funzioni legate ai servizi della Motorizzazione Civile; il prossimo step riguarda la gestione della sanità pubblica, con un pacchetto di novità pensato per arricchire, ulteriormente, le potenzialità della piattaforma nel corso dei prossimi mesi.

Le prime anticipazioni in merito sono arrivate nei giorni scorsi da parte del Sottosegretario per l’Innovazione, Alessio Butti, intervenuto all’evento Digital Health Forum 2025. Le novità per l’app mirato a gestire meglio le liste d’attesa sanitarie, ottimizzando le risorse a disposizione per garantire l’accesso ai servizi sanitari da parte dei cittadini.

Le novità in arrivo per l’app IO

Uno dei prossimi obiettivi dell’app IO è rappresentato dalla migliore gestione delle prenotazioni mediche. Attualmente, infatti, è in corso una sperimentazione della Regione Lombardia che sta sfruttando IO per notificare e gestire le prenotazioni mediche effettuate presso il Servizio Sanitario Nazionale. I test hanno confermato una sostanziale riduzione del fenomeno “no show” ovvero delle prenotazioni non annullate a cui i pazienti non si presentano.

Questo permette di ottimizzare la gestione delle agende sanitarie, garantendo l’utilizzo di tutte le risorse disponibili, in modo sempre più efficiente. L’obiettivo della sperimentazione è quello di recuperare ogni appuntamento mancato che dovrebbe, quindi, essere trasformato in un nuovo appuntamento, occupando uno spazio lasciato libero da un paziente con una visita per un altro paziente che, in questo modo, potrà accedere alle cure in modo più rapido.

Grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale e di algoritmi predittivi, inoltre, si punta a prevedere in anticipo eventuali mancate presentazioni. Anche in questo caso, l’obiettivo è migliorare l’efficienza e ridurre i tempi di attesa. Le novità per l’app IO, quindi, sono tante.

Quando arrivano le prossime novità per IO

Per il momento, non ci sono date ufficiali in merito all’arrivo delle prossime funzioni di IO. Le sperimentazioni, necessarie per lo sviluppo di strumenti utili e applicabili in tutte le regioni italiane, sono in corso ma sarà necessario attendere le prossime settimane per maggiori dettagli in merito.

Di certo, il prossimo futuro segnerà importanti novità per IO che, dopo l’arrivo dei documenti digitali e delle nuove funzioni per l’accesso al database della Motorizzazione Civile, si prepara a fare un nuovo salto in avanti, con un pacchetto di strumenti che andrà a semplificare l’accesso al servizio sanitario. In futuro, inoltre, l’obiettivo del Governo è di espandere le modalità di utilizzo dell’app con l’arrivo di ulteriori strumenti pronti ad affiancare i cittadini su più fronti.