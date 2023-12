App Natalizie Top: Il Kit Completo per un Natale Perfetto

Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

Dalla lista dei desideri alle decorazioni fai-da-te: Esplora le App Natalizie essenziali che renderanno le tue festività indimenticabili. Idee creative, consigli di shopping e ricette deliziose per un Natale connesso e speciale.

Il Natale è una delle festività più attese dell’anno, e come tale, ci sono molte applicazioni per adulti e bambini che possono aiutarci a prepararci e a godere al meglio questo periodo speciale. Dal calendario dell’avvento alle classiche canzoni, dagli auguri all’organizzazione dei regali, non ti resta che scegliere l’app che fa al caso tuo.

App per il calendario dell’avvento

Se sei una persona creativa potresti apprezzare Advent Calendar, un’applicazione che permette di creare il tuo calendario dell’Avvento personalizzato. Puoi aggiungere foto, video, messaggi, o qualsiasi altro contenuto che desideri, per goderti al meglio il periodo che anticipa il Natale, condividendolo, se vuoi, con le persone più care.

Invece, per i più piccoli c’è The elf adventure calendar, un’app davvero ben fatta che vede come protagonisti gli elfi di Babbo Natale che, tra giochi, storie e avventure guidate, accompagnano adulti e bambini al grande giorno.

Segui il viaggio di Babbo Natale

Santa Tracker è l’app che ti consente di seguire il viaggio di Babbo Natale per tutto il mondo, scoprendo tante piccole chicche divertenti e controllando addirittura il suo lavoro, come il numero di lettere ricevute, il latte consumato e la crescita della sua barba. Ovviamente è particolarmente adatta ai più piccoli che, insieme agli adulti, si divertiranno a seguire ogni giorno Babbo Natale per il mondo, a vedere la sua distanza dalla vostra casa e a fare degli Status Check di Santa Claus.

Fonte foto: MisterGadget.Tech Shutterstock

Adesivi di Natale per auguri digitali

Durante il periodo natalizio girano milioni di messaggi di auguri su tutte le piattaforme e app di messaggistica, alcuni più originali… altri un po’ meno.

Se vuoi mandare messaggi speciali e diversi dal solito, puoi scaricare l’app Adesivi Natalizi per avere a portata di click centinaia di adesivi da inviare ad amici e parenti per rendere i tuoi auguri originali. Ti basta scegliere quelli che vuoi, salvarli su Whatsapp e saranno pronti per essere inviati.

Se preferisci personalizzare le tue foto con adesivi simpatici a tema natalizio, puoi scaricare Editor di foto di Natale per creare simpatici collage da inviare a amici e parenti per gli auguri e incorniciare gli scatti più belli.

Ricette per pranzi e cene festive

Uno dei più grandi piaceri delle feste è quello di incontrare amici e parenti tra pranzi, cene e merende in attesa del Natale. Se ti mancano le idee devi sapere che esistono applicazioni anche per questo. Scarica Ricette di Natale e avrai a portata di mano idee creative per sorprendere i tuoi ospiti con creazioni golose.

Per ogni pietanza potrai vedere gli ingredienti necessari per organizzare la spesa, il procedimento passo dopo passo e salvare le tue ricette preferite.

Canzoni di Natale

Adori le canzoni di Natale e le ascolteresti tutto il giorno? Sarai felice di sapere che esistono diverse applicazioni per ascoltare canzoni natalizie 24 ore su 24. Ad esempio, puoi scaricare Radio Natale che le trasmette di continuo. Ti basta scegliere il genere che vuoi e il gioco è fatto.

Organizzazione dei regali di Natale

C’è chi li ama e chi li odia, ma non si può proprio dire che i regali non siano uno dei più importanti simboli del Natale. Se vuoi gestirli al meglio e senza stress devi sapere che esistono applicazioni per aiutarti a ricordare tutto. Scarica Lista regali e avrai a portata di mano un vero e proprio organizer.

Al suo interno potrai creare liste aggiungendo le persone e i regali scelti per loro, segnare se mancano o se li hai già comprati e tenere sotto controllo i budget, che non guasta mai.

Queste sono solo alcune delle tante applicazioni disponibili su Android e iOS per aiutarti a aspettare e prepararti al Natale, tra divertimento e organizzazione. Scegli quella più divertente e… buone feste!