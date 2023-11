Ufficiale: anche quest'anno si può odiare il Natale

Fonte foto: Netflix

Anche quest’anno c’è una confortante notizia per gli aspiranti Grinch, o almeno per chi ha un rapporto complicato con le feste di dicembre: si può odiare il Natale. Il “via libera”, per così dire, è arrivato per la prima volta nel 2022 con il debutto della serie Odio il Natale su Netflix. Che adesso sta per tornare con la seconda stagione. Nel nuovo ciclo di episodi sarà sempre l’attrice Pilar Fogliati a interpretare la protagonista Gianna, che questa volta si troverà a fare i conti con un cuore spezzato mentre il Natale che incombe.

Odio il Natale: la spiegazione del finale

Nel finale della prima stagione di Odio il Natale Gianna arriva alla Vigilia di Natale senza un partner che la accompagni alla cena, ma il percorso compiuto nel corso delle puntate l’ha portata a capire che questa apparente solitudine non è un problema e non definisce la sua identità.

Mentre Gianna si appresta a partecipare alla serata in famiglia, il suo collega Umberto confessa di essere innamorato di lei: il discorso viene però interrotto da un’urgenza in ospedale. Gianna a cena viene raggiunta dalle sue amiche con i rispettivi partner. A un certo punto suonano nuovamente alla porta e la protagonista, quando apre, sorride. Gli spettatori possono immaginare che sulla soglia ci sia l’uomo che la protagonista si aspettava di vedere, ma la sua identità non viene rivelata.

Odio il Natale 2: la trama

La seconda stagione di Odio il Natale riparte proprio dalla domanda che il finale della prima stagione ha lasciato in sospeso: chi ha suonato alla porta di Gianna la Vigilia di Natale? Un anno dopo quella fatidica sera, Gianna non è più single e per la prima volta trascorrerà il Natale in coppia. Eppure, proprio il Natale scombinerà i piani facendo commettere a Gianna un errore imperdonabile che spezzerà la sua relazione.

Riparte così un nuovo conto alla rovescia: Gianna sa di aver bisogno della magia del Natale per riconquistare il suo ex e vuole riuscirci entro la cena della Vigilia. Cena che quest’anno deve organizzare lei, non senza imprevisti. Ad aiutarla ci sono le sue amiche Margherita e Titti e un bizzarro nuovo vicino di casa con la figlia adolescente.

Il cast di Odio il Natale 2

Oltre a Pilar Fogliati nel ruolo di Gianna, il cast di Odio il Natale 2 include Beatrice Arnera (che interpreta Titti), Fiorenza Pieri (Margherita), Glen Blackhall (Umberto), Nicolas Maupas (Davide), Massimo Rigo (Pietro), Sabrina Paravicini (Marta) e Simonetta Solder (la Caposala). Ci sono anche alcune new entry: Pierpaolo Spollon (nel ruolo di Filippo), Chiara Bono (Monica), Matteo Martari (Alessandro), Jenny De Nucci (Stella) e Fortunato Cerlino (Elio).

Prodotta da Luca Bernabei e Matilde Bernabei, la seconda stagione di Odio il Natale è diretta da Laura Chiossone. Elena Bucaccio è la Head Writer e ha firmato la sceneggiatura con Costanza Cerasi, Chiara Villa, Viola Rispoli e Silvia Leuzzi.

Quando esce Odio il Natale 2

La seconda stagione di Odio il Natale sarà disponibile su Netflix dal 7 dicembre 2023.