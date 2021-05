Mai come nell’ultimo anno abbiamo sentito l’urgenza e la necessità di muoverci e di trovare le giuste motivazioni, a volte anche le scuse in verità, per poter stare fuori all’aria aperta. Questi mesi di immobilità forzata e di chiusura in casa sono stati, per molti di noi, deleteri sulla forma fisica. Con la chiusura di palestre e centri sportivi, l’unica alternativa possibile è l’attività fisica individuale, soprattutto quella più semplice, quella basilare: la corsa. Per essere sicuri di avere sempre la giusta motivazione, per tenere traccia degli obiettivi raggiunti, il consiglio è quello di scaricare un’app sul vostro smartphone, un validissimo supporto per le vostre sessioni di allenamento. Scopri le migliori app per la corsa.

Le migliori app per monitorare la corsa

Sia che lo facciate da tempo sia che cominciate adesso per rimettervi in movimento dopo troppi mesi di inattività, ecco di seguito le migliori app tra le quali scegliere per il running. Si raccomanda sempre e comunque di praticare il proprio allenamento nel rispetto delle distanze ed evitando, per quanto possibile soprattutto in città, parchi o aree verdi davvero troppo affollate. Ormai tutti i modelli di smartphone attualmente disponibili in commercio sono dotati di sensori in grado di tenere traccia di velocità, distanza percorsa, calorie bruciate e una puntuale mappatura del percorso effettuato durante ogni sessione.

L’esperienza di allenamento migliora notevolmente se avete la possibilità di agganciare le funzionalità della app a uno smartwatch o a un più sofisticato tracker di corsa, che ormai costituisce l’app stessa. In questo modo potrete tenere sotto controllo tutta una serie di parametri e funzionalità aggiuntive, che vi consentiranno di allenarvi con consapevolezza e concentrazione. Di seguito ecco le migliori app che vi consigliamo di provare, tutte ampiamente disponibili sui principali store compatibili sia con dispositivi Android che iOS:

Strava Run, Ride & Swim

Adatta non solo per il running ma anche per nuoto, ciclismo e molti altri tipi di sport, questa innovativa app è un tracker universale, che unisce ai classici dati di tracciamento motivanti classifiche, lanciando ai runners che la utilizzano sfide migliorative da condividere anche con i vostri amici. Una volta scaricata, per utilizzare appieno tutte le funzionalità è necessario sottoscrivere un abbonamento premium.

Adidas Running

Già Runtastic, Adidas Running è una app all-in-one che consente di monitorare il tuo allenamento e tenere sotto controllo una gran varietà di parametri, tutti personalizzabili, come tempi, velocità, distanza, fornendoti inoltre istruzioni vocali e riconoscimenti per premiare il raggiungimento dei tuoi obiettivi e per migliorare i progressi futuri. Completamente gratuita nelle sue funzionalità base, Adidas Running permette anche di condividere i tuoi risultati e le tue performance con una nutrita community di runners. Per sbloccare funzionalità aggiuntive come piani di allenamento, pianificazione percorsi e l’opzione allenamento a intervalli richiede un abbonamento premium.

Asics Runkeeper

Particolarmente amata dai runners professionisti e non solo, questa app si basa essenzialmente sul segnale GPS per monitorare parametri e progressi durante i tuoi allenamenti e funziona altrettanto bene per ciclismo e anche escursionismo. Oltre alla misurazione dei classici parametri di un tracker da corsa, come le calorie bruciate e le altre metriche, l’app è ricca di una gran varietà di piani di allenamento, personalizzabili con promemoria e sfide per migliorare i propri obiettivi. Gli utilizzatori possono inoltre scegliere tra corsa libera oppure seguire percorsi predefiniti. Runkeeper è scaricabile gratuitamente ma in seguito richiede la sottoscrizione di abbonamenti mensili e annuali.

Pacer

Pacer è fondamentalmente un contapassi, che sfruttando i sensori integrati del tuo smartphone o smartwatch è in grado di tenere traccia non solo dei passi ma anche dei tempi di camminata e di corsa, della distanza percorsa, diventando così un semplice ed estremamente intuitivo fitness tracker all-in-one. L’app consente anche di personalizzare gli allenamenti, visualizzare percorsi, creare obiettivi migliorativi delle proprie prestazioni e persino condividere e partecipare a sfide online grazie a una nutrita dimensione social sviluppata tra gli utilizzatori. Pacer funziona gratuitamente a eccezione di alcune funzionalità del tutto opzionali e sottoscrivibili in abbonamento, come allenamenti guidati e programmi personalizzabili per la perdita di peso.

Map My Run by Under Armour

Questa app specifica e dedicata ai runners sfrutta il GPS e i sensori integrati ai tuoi dispositivi per mappare le metriche essenziali di un qualsiasi tracker per la corsa (mappatura percorso, tempo, velocità e distanza percorsa). Le funzionalità si arricchiscono grazie alle statistiche in tempo reale, ai sensori di frequenza cardiaca, la possibilità di abbinare sia Android Wear che Apple Watch, monitorare nutrizione e piani alimentari. Sottoscrivendo l’abbonamento premium gli utilizzatori hanno la possibilità di rimuovere le pubblicità, condividere in tempo reale la propria posizione durante il proprio allenamento ed essere seguiti da un sistema di coaching vocale.

Endomondo Sports Tracker

Gli sviluppatori di Map My Run e Map My Ride propongono negli store Android e iOS anche questa app di fitness che consente di registrare i progressi di qualsiasi attività sportiva a distanza (durata, distanza, calorie bruciate), come per esempio il running e il ciclismo. Minimale, pratica e facile da usare, Endomondo ti da la possibilità di pianificare esercizi e obiettivi del tuo allenamento con la guida di un audio coach in grado di darti feedback e valutazioni. L’app si completa con una parte social dedicata alla condivisione della propria esperienza di allenamento, al confronto e allo scambio dei cosiddetti peptalk, brevissimi messaggi di testo finalizzati esclusivamente all’incoraggiamento. Con la sottoscrizione di un abbonamento premium sparisce la pubblicità, le statistiche sono più dettagliate e si possono personalizzare i propri piani di corsa.

RunGo

Questa app è focalizzata nell’aiutare i runners a scoprire e individuare con facilità nuovi e sicuri percorsi da jogging quando questi sono in viaggio in una città sconosciuta, per lavoro o per piacere. La navigazione vocale guida gli utilizzatori verso il circuito desiderato ed è possibile anche scaricare i percorsi per averli disponibili anche offline, personalizzarli o utilizzarli solo in parte. L’abbonamento premium permette l’accesso a delle vere e proprie visite guidate in cui i runner del posto descrivono i percorsi, compresi punti di interesse e altre informazioni utili.

Nike Run Club

Famosissima, gratuita e apprezzata dagli appassionati del running di tutto il mondo, questa app brandizzata Nike è ideale per runners di qualsiasi livello di esperienza, sia principianti che esperti, ed è contemporaneamente un tracker, un lettore musicale e un social network per gli utilizzatori. Oltre a includere svariati piani di allenamento adattabili ai propri obiettivi, contiene tutti gli strumenti per condividere la tua esperienza di allenamento, persino taggare le scarpe Nike con le quali sei solito correre, ascoltare gli applausi audio inviati dai tuoi amici e gli audio di incoraggiamento registrati per gli utilizzatori dagli atleti professionisti Nike.

Pumatrac

Anche Puma si è affacciata nel mondo delle app gratuite per il running e per il training con questo tracker che integra tutte le funzionalità di monitoraggio standard alla registrazione persino della data e dell’ora in cui hai effettuato il tuo allenamento. Tutti questi dati totalizzano un punteggio utile a definire la qualità della tua sessione di corsa, confrontandola con quella di altri runners all’interno della community dedicata, personalizzando sempre di più la tua esperienza man mano che usi l’app.

Road ID

Quest’app è uno strumento utilissimo che permette ai runners che amano correre liberamente anche su lunghe distanze di condividere in tempo reale con i propri famigliari e amici la loro posizione, il tutto tracciato digitalmente e disponibile con un link inviato tramite mail o SMS. Road ID lancia inoltre appositi avvisi ai follower designati se fai soste più lunghe di 5 minuti, crea per te una scheda con i tuoi contatti di emergenza, gruppo sanguigno ed eventuali allergie, importabile come schermata di fondo del tuo smartphone. Sicuramente di vitale importanza in caso di emergenza.