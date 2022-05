Apple AirPods: le cuffiette iconiche di nuovo a minimo storico

Le Apple AirPods non sono cuffiette come tutte le altre: sono le cuffiette alle quali tutte le altre si ispirano e che provano a imitare. A parte pochi prodotti dalla personalità ben definita, come le Sony WF-1000XM4 o le Samsung Galaxy Buds Pro, quasi nessuno può competere in quanto a stile e qualità con le AirPods.

E, infatti, le cuffiette di Apple sono costantemente ricercate, apprezzate e comprate da milioni di persone ogni anno e, di conseguenza, mantengono un prezzo elevato. Apple, dal canto suo, ha scelto di tenere sul mercato sia le AirPods di seconda generazione che quelle più nuove, di terza generazione. In questo modo Apple offre una doppia scelta, anche di prezzo, a chi vuole comprare le sue cuffiette: o compra la terza generazione a 199 euro, o la seconda generazione a 149 euro. Oppure, terza opzione, compra le AirPods di seconda generazione in offerta su Amazon e risparmia un bel po’ di soldi.

Apple AirPods 2: caratteristiche tecniche

Le Apple AirPods di seconda generazione sono ancora un ottimo prodotto, grazie alla presenza del chip H1, ai due microfoni e ai due sensori di prossimità grazie ai quali le cuffiette capiscono quando sono inserite nell’orecchio e quando sono nella custodia.

Come anche il modello di terza generazione, non sono dotate di cancellazione attiva del rumore (ANC) e, a differenza delle AirPods 3, non hanno l’audio spaziale. Per il resto offrono una elevata qualità d’ascolto, la connessione Bluetooth 5.0 e, grazie alla carica presente nella custodia, offrono fino a 24 ore di ascolto musicale e fino a 18 ore di conversazione al telefono.

Apple AirPods 2: l’offerta Amazon

Attualmente il prezzo di listino della Apple AirPods di seconda generazione è fissato in 149 euro e, sul sito di Apple, è proprio questo. Su Amazon, però, il prezzo è diverso.

Comprando le cuffiette su Amazon, infatti, il prezzo scende a 99 euro (-50 euro, -50%). Un vero affare.

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione)