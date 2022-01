Apple AirPods Pro, con questo sconto sono da acquistare subito

Apple ci ha insegnato in questi anni che è sempre in prima fila quando si parla di dispositivi con tecnologie all’avanguardia e che segnano la strada verso il futuro. È stato così con gli smartphone, con i tablet, con i computer e anche con le cuffie Bluetooth. È inutile negare che le AirPods di prima generazione hanno portato una ventata di novità e molte aziende hanno seguito la strada lanciata dall’azienda di Cupertino. Strada che ha portato al lancio anche delle AirPods Pro, uno degli ultimi modelli targati Apple, caratterizzati, come si può intuire dal nome, da componenti top di gamma.

Le cuffie Bluetooth Apple oggi le troviamo in offerta su Amazon a un prezzo molto interessante: 219€, con uno sconto di ben il 22%. Essendo un prodotto Apple, si tratta di uno sconto cospicuo: solitamente gli sconti si aggirano tra il 5 e il 15%. Le AirPods Pro integrano le migliori funzionalità disponibili al momento: dalla cancellazione attiva del rumore, fino ad all’equalizzazione adattiva. Senza contare il design ergonomico che le rende comode, anche dopo un utilizzo prolungato. Insomma, il classico prodotto top di Apple.

Per restare aggiornato in tempo reale sulle migliore offerte tecnologiche del giorno, puoi iscriverti gratuitamente al “Canale offerte tecnologia" che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

Apple AirPods Pro: le caratteristiche

Puoi isolarti dall’ambiente esterno, oppure ascoltare tutto quello che accade intorno a te; puoi avere sempre a disposizione un equalizzatore che produce un audio di altissima qualità, oppure l’audio spaziale che segue il movimento della tua testa. Insomma con le AirPods Pro si ha la libertà e la possibilità di avere un suono perfetto in ogni momento.

Una delle caratteristiche migliori delle AirPods Pro è sicuramente la tecnologia per la cancellazione del rumore, in grado di isolarti da tutti i suoni ambientali intorno a te. Questo è possibile grazie al microfono presente sugli auricolari che rileva i suoni indesiderati che arrivano all’orecchio e ne produce uno opposto che li elimina. La cancellazione del rumore si regola in modo automatico fino a 200 volte al secondo. Al contrario è presente anche una modalità “Trasparenza" che ci permette di ascoltare quello che accade intorno a noi (molto utile se stiamo camminando e dobbiamo fare attenzione al traffico e agli altri pedoni).

La qualità dell’audio è assicurata dai driver progettati appositamente da Apple e dal chip H1 che permette di far funzionare tutto, dal suono fino a Siri. Parlando sempre della qualità dell’audio, è presente anche l’equalizzazione adattiva che regola in automatico la musica in base alla forma dell’orecchio. L’audio spaziale, invece, dispone i suoni nello spazio intorno alla persona, regalando un’esperienza da cinema.

Le cuffie wireless di Apple hanno un’autonomia fino a 24 ore utilizzando la custodia di ricarica MagSafe. Con un’unica ricarica, invece, l’autonomia è di circa 5 ore. La configurazione e l’accoppiamento con i dispositivi Apple è praticamente immediato: basta un tap sullo schermo.

AirPods Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Se siete degli amanti dei prodotti Apple, quest’offerta non potete farvela scappare. Le cuffie Bluetooth AirPods Pro sono disponibili su Amazon a un pezzo di 219€, il 22% in meno rispetto a quello di listino. Acquistandole oggi si risparmiano 60€. Si tratta di un’offerta molto interessante, soprattutto perché riguarda un prodotto Apple che, come sappiamo, si svaluta molto lentamente. Le cuffie sono vendute e spedite direttamente da Amazon.

AirPods Pro