Apple assume ingegneri: vuole farsi in casa l'AI

In questo periodo, così come molte altre aziende, anche Apple sta cercando di arricchire la propria squadra di esperti di intelligenza artificiale generativa. Infatti, l’azienda di Cupertino ha pubblicato una dozzina di annunci di lavoro per la ricerca di esperti in questo settore.

In particolare, Apple cerca esperti in apprendimento automatico "appassionati della creazione di straordinari sistemi autonomi". Gli annunci di lavoro (alcuni dei quali sembrano riguardare lo stesso ruolo o richiedere più candidati) sono comparsi per la prima volta il 27 aprile e l’ultimo è stato pubblicato all’inizio di questa settimana.

La notizia è positiva per il settore dell’Artificial Intelligence, e apre però uno scenario molto interessante per futuro della mela morsicata e, soprattutto, per i suoi utenti che potrebbero veder crescere il numero e la qualità dei servizi Apple.

Durante la telefonata sugli utili del secondo trimestre del mese in corso, il CEO Tim Cook ha evitato di fornire risposte esaustive alle domande in merito alle attività dell’azienda nel settore, senza tuttavia escludere la questione. Ma le nuove assunzioni sembrano, al contrario, indicare la strada già intrapresa.

Esperti di AI generativa cercasi

Apple sostiene che l’IA generativa è "molto interessante" ma ha anche affermato di adottare un approccio "deliberato e ponderato". Il Wall Street Journal sostiene che l’azienda stia limitando l’utilizzo da parte di alcuni dipendenti di ChatGPT di OpenAI e di altri strumenti esterni di IA generativa per paura che dati riservati vadano a finire nei server di tali piattaforme.

Le restrizioni imposte da Apple non sono uniche né nuove sul mercato. Numerose aziende, tecnologiche e non, hanno stabilito limiti simili.

Tuttavia, sempre più applicazioni di terze parti stanno integrando elementi di intelligenza artificiale generativa nella loro interfaccia, e OpenAI ha rilasciato l’app di ChatGPT per iOS. Sempre secondo il Wall Street Journal, Apple, però, starebbe lavorando ai propri strumenti di intelligenza artificiale generativa. Aumentare il numero di esperti in questo campo potrebbe aiutare a raggiungere uno o entrambi questi obiettivi.

Apple: AI per il visore AR/VR?

Tra gli annunci di lavoro pubblicati sono emerse offerte di impiego per ruoli in cui è richiesta esperienza nell’applicazione dell’IA generativa visiva (quindi per creare immagini da una descrizione testuale) nonché esperti di apprendimento automatico che lavorino sulla "modellazione generativa visiva per applicazioni di fotografia computazionale, editing di immagini e video, ricostruzione di forme e movimenti in 3D e generazione di avatar".

Quest’ultima competenza richiesta è molto significativa, visto che Apple (secondo moltissime fonti) il 5 giugno presenterà, durante la conferenza WWDC 2023, il suo primo visore AR/VR.