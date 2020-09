Cosa lancerà Apple nell'autunno del 2020

Apple nel 2020 ha dovuto fare i conti con i ritardi nella produzione dei suoi nuovi dispositivi causati dalla pandemia di Covid-19. Nonostante i blocchi, sono diversi i prodotti che arriveranno in autunno: dalla nuova serie di iPhone 12 che supportano la connessione 5G, ai nuovi Apple Watch e iPad.

Ad oggi sono molte le indiscrezioni sui nuovi dispositivi di Apple in arrivo tra ottobre e dicembre 2020, ma a fare chiarezza è Bloomberg. Il sito spiega che la società di Cupertino è pronta a raggiungere la produzione di 80 milioni di nuovi iPhone 12, per un totale di 4 modelli con differenti dimensioni di schermo e caratteristiche. Il lancio della serie 12 di iPhone è fissato a ottobre, ma non sarà l’unico prodotto Apple ad essere presentato. I fan della “mela” vedranno l’arrivo dei nuovi iPad Air, iPad Pro, due nuove versioni di Apple Watch, oltre che le nuove cuffie a marchio Beats e un compatto speaker HomePod.

Apple, gli iPhone 12 in arrivo in autunno

La nuova serie di iPhone 12 vedrà quattro modelli: iPhone 12 con display Oled da 5.4 pollici, iPhone 12 Max e iPhone 12 Pro con display da 6.1 pollici e infine l’iPhone 12 Pro Max con schermo da 6.7 pollici. Tutti e quattro saranno caratterizzati dal supporto alla connettività 5G e da un nuovo design squadrato molto simile a quello iPad Pro, e almeno il Pro Max sarà equipaggiato con fotocamera LIDAR. Il chipset sarà caratterizzato dal processore A14, così come il sistema operativo sarà l’iOS 14. Per poterli finalmente ammirare, e poi comprare, bisognerà aspettare ottobre.

Apple Watch, due versioni in arrivo

Tra i dispositivi pronti al lancio ci sono anche due versioni di Apple Watch in arrivo: si tratta degli Apple Watch serie 6, ancora più potenti, oltre che di un modello lowcost che potrebbe prendere il nome di Apple Watch SE e che andrà a prendere il posto della Serie 3, ancora funzionante ma ormai obsoleta. Una scelta, quella di produrre Apple Watch economici, per entrare nel mercato degli smartwatch e competere con i dispositivi tra cui il Fitbit.

Apple punta sulla smart home

Apple sta lavorando anche a un nuovo speaker per rendere la casa sempre più smart. Nell’autunno in arrivo potrebbe lanciare HomePod, un altoparlante lowcost dall’ottima qualità audio e che supporta l’assistente vocale Siri. Lo speaker potrebbe essere abbinato anche al nuovo Apple TV Box, con un processore migliore per il gaming e un telecomando aggiornato. Quest’ultimo dispositivo Apple, in particolare, potrebbe arrivare non prima del 2021.