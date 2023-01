Apple ha cancellato l'iPhone economico

Nessun nuovo iPhone SE è all’orizzonte. O almeno così sembra, secondo quanto riferito dall’analista Ming-Chi Kuo, una delle voci più autorevoli tra gli analisti del mondo Apple. Kuo ha infatti riferito che da Cupertino hanno fatto sapere ai fornitori che lo sviluppo, e quindi la commercializzazione, di un nuovo iPhone 4 SE è stato cancellato.

Anche se questa decisione in futuro potrebbe cambiare, l’analista spiega che questa decisione è legata strettamente al futuro del tanto atteso primo modem realizzato in casa da Apple, che sarebbe stato il cuore delle connessioni del nuovo iPhone 4 SE, e che verrà per il momento messo nel cassetto in attesa di tempi migliori.

Il modem fatto da Apple attende

Da tempo Apple mira a produrre in casa un modem per le reti cellulari, da integrare su tutti i suoi dispositivi dotati di SIM telefonica fisica o virtuale (Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad mini e iPad Pro, oltre all’iPhone), per liberarsi dalla dipendenza dai produttori di queste componenti, come Qualcomm e Intel.

Nelle intenzioni di Apple, il nuovo modem doveva debuttare proprio su iPhone 4 SE, per poi essere usato (probabilmente in una versione più potente) anche nei modelli di fascia più alta, come il prossimo iPhone 16. Ma così non sarà. Quindi Qualcomm, fino a nuovo ordine, rimarrà il fornitore di questo importante componente anche per i prossimi iPhone.

iPhone economico: nessuno lo compra

La scelta di Apple di mettere in soffitta un nuovo iPhone economico potrebbe essere dovuta a diversi fattori. In primis la situazione economica generale non sembra favorevole al lancio di un nuovo modello oltre a quelli già in cantiere. E, paradossalmente, anche se molti utenti spingono affinché Apple produca iPhone più piccoli e meno costosi, nessuno veramente li compra.

I fallimenti commerciali di iPhone 12 mini, iPhone 13 mini e iPhone 14 Plus lo confermano: sono tutti la versione economica di un altro iPhone (iPhone 12 standard, iPhone 13 standard e iPhone 14 Pro Max), ma nonostante ciò sono stati dei veri e propri flop.

Secondo altri invece, Apple può permettersi di non lanciare un iPhone economico perché negli Stati Uniti sente meno la concorrenza rispetto agli smartphone di fascia media. Molto diversa pè la situazione in Asia, dove oggi abbondano gli smartphone Android di fascia media con caratteristiche "premium" a prezzi contenuti.