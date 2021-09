Apple iPhone 13: svelate le specifiche dei 4 modelli

Manca giusto una settimana alla presunta data di uscita di iPhone 13, che in molti credono verrà presentato il 14 settembre, e come ogni anno a pochi giorni dall’uscita del nuovo smartphone di Apple i rumor si moltiplicano a vista d’occhio. Anche quest’anno, infatti, il nuovo telefono di Apple è tra i più attesi non solo dagli Apple fan, ma anche dagli altri perché iPhone è sempre il telefono da battere, anche per i costruttori Android.

L’ultima indiscrezione proviene dalla community di fan di Apple che gestisce l’account Instagram @theapplehub, che ha pubblicato una serie di immagini contenenti le presunte specifiche definitive dei quattro modelli della gamma iPhone 13 di Apple, con tanto di render di ogni modello: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Nessuna sorpresa e molte conferme da quest’ultimo leak, ma d’altronde ormai tutti sono convinti che iPhone 13 non avrà nulla di rivoluzionario rispetto ad iPhone 12 a parte il nuovo processore Apple A15 Bionic, che dovrebbe essere un bel po’ più veloce dell’attuale A14 degli iPhone 12.

Nuova gamma iPhone 13: le caratteristiche

Anche secondo @theapplehub Apple presenterà un iPhone 13 mini, nonostante la scarsa fortuna di iPhone 12, la cui produzione è stata tagliata vista la tiepidissima risposta del mercato.

Confermate anche le dimensioni dei quattro modelli, rispettivamente da 5,4 pollici, 6,1 pollici (sia iPhone 13 che 13 Pro) e 6,7 pollici. Tutti i display saranno OLED, ma secondo @theapplehub solo i modelli Pro e Pro Max avranno il refresh adattivo da 120 Hz (e quindi lo schermo con tecnologia LTPO).

Confermata anche la tripla fotocamera solo sui modelli Pro, mentre non c’è menzione in questo leak sulla presenza del sensore LiDAR, il radar laser per calcolare la profondità, usato anche nelle app di realtà aumentata e presente su Apple iPhone 12 Pro Max.

Le batterie dei quattro modelli saranno rispettivamente da 2.406 mAh, 3.095 mAh (sia iPhone 13 che 13 Pro) e 4.352 mAh, tutte con ricarica limitata a 25 Watt (la concorrenza viaggia ormai ben oltre i 100 Watt). Infine, @theapplehub conferma una indiscrezione che in molti non hanno gradito: i due modelli Pro non avranno il taglio di memoria da 256 GB, una decisione che praticamente tutti leggono come il tentativo di Apple di far spendere di più ai suoi utenti.

Nuova gamma iPhone 13: i prezzi

Per terminare questo ennesimo giro di indiscrezioni, a pochi giorni dal lancio ufficiale di iPhone 13 e i suoi fratelli, mancano solo i prezzi di lancio. Eccoli: