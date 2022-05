Apple Mac mini è in offerta: quanto costa adesso

Mac mini è il piccolo di casa Apple, il computer desktop dalle dimensioni ridottissime ma dalla potenza elevata, grazie al nuovo chip Apple M1 che ha letteralmente rivoluzionato il mercato dei computer negli ultimi due anni, segnando una nuova vetta nel rapporto tra potenza e consumi elettrici: è potentissimo, ma consuma (e scalda) pochissimo.

Lo stesso chip Apple lo usa anche sui nuovi MacBook e persino sull’iPad Pro, dimostrando quanto sia versatile il progetto di questo chip così efficiente. Il Mac mini è il computer desktop con il prezzo di attacco più basso, che permette a tutti di avere tanta potenza ad un prezzo accessibile. Disponibile in diverse versioni, con diversi tagli di memoria, il Mac mini parte dalla configurazione con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio sul disco SSD. Proprio questa configurazione è oggi in sconto su Amazon con un taglio del prezzo molto interessante.

Apple Mac mini: caratteristiche tecniche

Il Mac mini ormai lo conoscono un po’ tutti: è un piccolissimo computer (3,6×19,7×19,7 cm), dentro il quale c’è il potentissimo chip Apple M1. La versione base è dotata di CPU a 8 core e GPU a 8 core, Neural Engine a 16 core, memoria RAM da 8 GB e disco da 256 GB.

Nella parte posteriore del piccolissimo case il Mac mini offre una porta di rete LAN, due porte Thunderbolt/USB4, una HDMI e due USB-A. C’è anche il jack da 3,5 millimetri per le cuffie e la feritoia del silenziosissimo sistema di raffreddamento del SoC.

Questa configurazione è più che sufficiente per moltissimi compiti, persino per il videoediting leggero, e ha stupito tutti perché quello che si può fare con questo Mac mini è molto, ma molto di più di quello che si poteva fare con la precedente versione, dotata di CPU Intel.

Mac mini: l’offerta Amazon

Il Mac mini che vi abbiamo descritto è quello in versione base, con la configurazione più semplice e meno potente di tutte. Ma, come già accennato, è più che sufficiente per una infinità di compiti, anche abbastanza pesanti.

Il prezzo di listino di questa macchina è, come quello di tutti i prodotti Apple, abbastanza elevato: 819 euro. Adesso, però, Apple Mac mini è di nuovo in sconto su Amazon e costa solo 699 euro (-120 euro, -15%).

Apple Mac mini con Chip Apple M1 – Versione 8/256 GB