Apple Music Sing: la svolta per il karaoke

Il karaoke è uno dei successi planetari che dagli anni ‘80 a oggi ha coinvolto famiglie, coppie e amici a sfidarsi all’ultima canzone. D’altronde cosa c’è di più immediato e divertente del cantare una canzone tutti insieme anche se non si conoscono le parole?

Il karaoke fa esattamente questo: condivide i testi delle canzoni, evidenziando sullo schermo le strofe da cantare, mentre accompagna con il sottofondo della base musicale. E poiché oggi tutti siamo dotati di schermi portatili, dallo smartphone al tablet, Apple sta lanciando in tutto il mondo la nuova funzione Apple Music Sing, una sorta di karaoke portatile che usa lo schermo del dispositivo per proporre i testi delle canzoni.

Come funziona Apple Music Sing

Apple Music Sing si basa sul grande catalogo di canzoni di Apple Music, corredate di testi visualizzabili in diverse modalità: duetti, sottofondo e altro ancora. Apple Music Sing sarà disponibile entro la fine di dicembre, in tempo per il Capodanno, per gli abbonati ad Apple Music in tutto il mondo.

Sarà possibile usare Apple Music Sing su iPhone, iPad e soprattutto su Apple TV 4K, il dispositivo più adatto per una serata di karaoke in compagnia degli amici quando è abbinato alla TV di casa.

Cosa si può fare con Apple Music Sing

Tra le tante funzioni per il karaoke Apple Music Sing, segnaliamo:

Voce regolabile: controllo dei livelli vocali di un brano, con la possibilità di cantare assieme alla voce dell’artista

Testi in tempo reale: i testi indicano il ritmo della voce

Voci di sottofondo: cori e i contralti sono indicati separatamente

Duetto: i testi di un duetto sono visualizzati sui lati opposti dello schermo per rendere più facile cantare insieme

Per chi non vede l’ora di iniziare a cantare con Apple Music Sing arriverà a breve anche una raccolta di oltre 50 playlist dedicate, con tutte le canzoni più famose, i duetti, i cori e gli inni che hanno fatto la storia della musica.