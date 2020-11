Apple TV arriva anche su PlayStation 5

Apple TV sbarca su PlayStation 5, con un’applicazione completamente dedicata disponibile sullo store, già dal giorno del lancio della nuova console. La notizia era già stata anticipata, mostrando la volontà di Sony di integrare sulla sua nuova console la stragrande maggioranza dei servizi più interessanti e seguiti dagli utenti di mezzo mondo.

Non è dunque una novità inattesa, quella della presenza della Mela morsicata di Cupertino su PS5. Sony aveva ampiamente parlato della scelta di ampliare la rosa dei servizi presenti sul modello che sta debuttando in questi giorni, in Italia dal 19 novembre, e che pian piano sta per fare capolino nelle case di molti gamer fuori dall’Europa. Insieme ad Apple TV, sono infatti molte le piattaforme di contenuti che consentiranno, gratuitamente o tramite abbonamento a pagamento se richiesto dalla tipologia di contratto, di visualizzare i propri contenuti sulla PS5, regalando così a tutta la famiglia un’esperienza completa.

Apple TV su PlayStation 5, quando sarà disponibile

Come anticipato, l’app di Apple TV sarà disponibile sul PlayStation Store già dall’arrivo in casa della console, così di godere già dai primi momenti della possibilità di guardare film e serie tv tramite PS5. Lo stesso vale anche per coloro che hanno a disposizione il precedente esemplare, ovvero Sony PlayStation 4, per i quali l’applicazione è già disponibile da ora.

Apple TV, una fascia di mercato in continua espansione

Con l’approdo a PlayStation 5, Apple TV si ritaglia un’altra fetta di mercato che potrà accedere ai suoi contenuti in tutta semplicità, contando su un supporto ottimizzato per lo streaming di contenuti. Non bisogna poi contare che, tramite questa stessa applicazione, è possibile collegarsi alla piattaforma di streaming Apple TV+, con contenuti esclusivi in abbonamento.

Con un costo che in Italia si attesta alla cifra di 4,99 euro al mese, l’esclusiva piattaforma di streaming di Cupertino andrà a coprire una fetta di mercato potenziale leggermente inferiore ai 10 milioni di utenti, considerate le proiezioni di vendita della console nei primi mesi di vita. A questo numero si aggiungono poi gli oltre 110 milioni di esemplari, 47 milioni solo in Europa, di PS4 sulle quali sarà possibile installare l’app Apple TV e stuzzicare così la fantasia dei giocatori in possesso del precedente modello.

Apple TV, su cosa è possibile installare l’app

Apple TV aggiunge un’altra tacca a quella dei successi personali, vista la diffusione della sua app già sulle console Xbox di nuova generazione, oltre che di smart TV di diverse casa produttrici come Sony, Samsung e LG. Non ultimi sono poi i vari dispositivi e set-top box, su cui Apple TV sta pian piano comparendo per rendere la sua presenza universale.