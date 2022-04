Apple vuole produrre più iPhone 13 Pro: pressing sui fornitori

iPhone 14 sarà presentato a settembre, ma Apple prevede di continuare a vendere parecchi iPhone 13 anche dopo la sua presentazione. Tuttavia, i quattro modelli di iPhone 13 non si vendono tutti bene e per solo alcuni adesso a Cupertino prevedono una crescita, mentre per gli altri no. In particolare, secondo le informazioni che vengono dalla catena dei fornitori di Apple, l’azienda sta assistendo ad una crescente domanda di iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max e, di conseguenza, starebbe pressando i suoi fornitori per assicurarsi le componenti necessarie a produrli.

Il colosso di Cupertino, stando al giornale cinese MyDrivers e al coreano The Elec, starebbe chiedendo ai suoi fornitori di “preparare" più unità di iPhone 13 Pro per evitare una possibile mancanza di scorte. A discapito degli iPhone SE 2022 (che, la contrario, non si vende affatto bene) e iPhone 13 standard, la produzione dei modelli 13 Pro e 13 Pro Max aumenterà di 10 milioni di unità. In buona sostanza, si stima che la produzione di iPhone 13 Pro aumenterà da 1 a circa 7 milioni di unità, mentre quella dell’iPhone 13 Pro Max da 3 a circa 6 milioni. Nel primo trimestre dell’anno, l’iPhone 13 standard ha rappresentato il 38% del totale di unità vendute di melafonini, mentre i modelli Pro e Pro Max della gamma hanno intercettato un sorprendente 30%. Inizialmente Apple prevedeva proprio il contrario: un successo maggiore dei modelli non Pro, più economici degli altri.

iPhone 13 Pro e Pro Max: come sono

Annunciati a settembre 2021, ‌iPhone 13 Pro‌ e ‌iPhone 13 Pro‌ Max godono di un bel display Super Retina XR ProMotion (Pro da 6,1 pollici, Pro Max da 6,7 pollici). Entrambi i device contano su un refresh rate adattivo fino a 120 Hz e hanno a bordo il chipset A15 Bionic e configurazioni di memoria di archiviazione simili: la più bassa disponibile è di 128 GB, ma si arriva fino a 1 TB.

I sensori fotografici sul retro di entrambi gli smartphone sono tre: un teleobiettivo da 12 MP con zoom ottico 3x, un grandangolo da 12 MP e un ultra grandangolare da 12 MP. La selfie-camera frontale è da 12 MP.

iPhone 13 Pro e 13 Pro Max offrono il supporto 5G (sia sub-6GHz che mmWave) e le tonalità disponibili sono Silver, Graphite, Gold e Sierra Blue.

iPhone 13 Pro e Pro Max: i prezzi

Sia l’iPhone 13 Pro che l’iPhone 13 Pro Max sono disponibili da alcuni mesi sul mercato italiano. Sono spesso in offerta su Amazon, dove il costo di partenza è di circa 1.160 euro per il modello Pro e 1.250 euro per la versione 13 Pro Max.

