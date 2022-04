Apple Watch 6, il prezzo è crollato: offerta imperdibile su Amazon

Le “Offerte di Primavera" di Amazon tornano a colpire ancora. Sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza è infatti disponibile una promozione a dir poco imperdibile. L’Apple Watch Series 6 è scontato quasi della metà, al prezzo più basso mai raggiunto.

Nonostante l’Apple Watch 6 sia stato lanciato nel settembre 2020, il device della Mela morsicata è ancora oggi tra i migliori smartwatch disponibili sul mercato. Il display Retina OLED always-on con risoluzione 324×394 pixel garantisce un’ottima visibilità in qualunque condizione di luce e permette di sfruttare al meglio caratteristiche tecniche e funzionalità smart del dispositivo (rilevamento automatico degli allenamenti, pagamenti contactless, fare e ricevere chiamate e monitoraggio continuo dello stato di salute per citarne alcune).

Apple Watch Series 6 con cassa da 40 millimetri: scheda tecnica e funzionalità

Un personal trainer e un assistente medico da polso. Bastano queste poche parole per descrivere caratteristiche e funzionalità dell’Apple Watch Series 6. Lanciato sul mercato nel settembre 2020, è il primo smartwatch della casa di Cupertino a offrire servizi avanzati di monitoraggio dell’attività fisica e dello stato di salute.

Merito dei sensori racchiusi all’interno della cassa in acciaio da 40 millimetri, che permettono non solo di tracciare con precisione tutti gli spostamenti e rilevare in maniera automatica decine di attività fisiche (dalla corsa al nuoto, dallo yoga alla bicicletta, passando per ballo e moltissimi altri), ma anche di ricevere informazioni puntuali sullo stato di salute.

Il battito cardiaco è monitorato 24 ore su 24 e, in caso di anomalie, riceveremo delle notifiche nell’app Salute in modo da poterci rivolgere a uno specialista per tempo. Volendo, poi, è possibile effettuare un ECG ogni volta che si vorrà, senza doversi recare presso uno studio specialistico. Il sensore SpO2 verifica infine il livello di saturazione dell’ossigeno del sangue, consentendo di valutare se sia il caso o meno di recarsi in un pronto soccorso.

Il modulo eSIM, poi, permette di utilizzare l’Apple Watch Series 6 senza ci sia bisogno di tenere continuamente attiva la sincronizzazione con l’iPhone. Grazie alla connettività 4G LTE, infatti, sarà possibile fare e ricevere chiamate, aggiornare i social, inviare messaggi con le app di messaggistica istantanea e controllare la posta elettronica in completa autonomia. Sarà sufficiente attivare un’offerta eSIM di uno degli operatori mobili italiani e il gioco è fatto.

Apple Watch 6 in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Come già detto, comprare l’Apple Watch 6 non è mai stato così conveniente. Lo smartwatch della Mela Morsicata, nella versione con cassa in acciaio da 40 millimetri con GPS+cellular, costa (quasi) la metà. A voler essere precisi, lo sconto sul listino è del 42%, con il prezzo che crolla a 429,00 euro.

Gli utenti Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito tra i metodi di pagamento possono poi usufruire del pagamento a rate di Amazon. Si potrà così comprare l’Apple Watch 6 e pagarlo in 5 rate mensili a interessi 0 e senza costi di istruttoria (85,80 euro al mese per cinque mesi).

Apple Watch Series 6 da 40 mm, GPS+eSIM, color grafite con cinturino Sport

Apple Watch Series 6 da 40 mm, GPS+eSIM, color grafite con loop in maglia milanese

Apple Watch Series 6 da 40 mm, GPS+eSIM, color argento con loop in maglia milanese

Apple Watch Series 6 da 40 mm, GPS+eSIM, color oro con loop in maglia milanese

Apple Watch Series 6 da 40 mm, GPS+eSIM, cassa in acciaio color oro con cinturino verde

Apple Watch Series 6 da 40 mm, GPS+eSIM, cassa in alluminio color oro rosa