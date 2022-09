Apple Watch 7, a questo prezzo è da comprare subito: offerta imperdibile

Trascorrono gli anni, passano "generazioni" e "Serie", ma il suo predominio sembra essere inscalfibile. È infatti innegabile che, nonostante gli sforzi e i tentativi di molti marchi e brand, l’Apple Watch sia per molti sinonimo di smartwatch. Basta scorrere la scheda tecnica dell’Apple Watch per accorgersi che anche i modelli più "datati" hanno funzioni e caratteristiche da top di gamma.

L’Apple Watch 7 in offerta su Amazon (sia con quadrante da 41 millimetri sia con quadrante da 45 millimetri) ne è un esempio. Nonostante sia stato lanciato esattamente un anno fa (e qualche giorno fa sia stata lanciata la nuova generazione, Apple Watch Series 8), il wearable della casa di Cupertino è ancora oggi uno dei migliori disponibili sul mercato. E grazie allo sconto garantito dal colosso dell’e-commerce, diventa un assoluto best buy.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Apple Watch Series 7 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

LApple Watch 7 ha un display decisamente più ampio rispetto alle generazioni passate. Se confrontato con la Series 6, Il Display Retina Always on montato dal Watch 7 è più grande del 20%, mentre i bordi sono ridotti del 40%. Questo ha permesso ai designer e ai tecnici della Mela morsicata di ottimizzare peso e dimensioni del dispositivo. Senza, ovviamente, dover rinunciare a nulla sul fronte delle funzionalità.

All’interno della cassa in alluminio trovano spazio il chip S7 dual core a 64 bit, il chip wireless W3 e il chip ultra wideband U1. Un comparto tecnico di prim’ordine, che garantisce funzionalità smart avanzate. Grazie alla connettività cellulare (disponibile con il modello da 45 millimetri in offerta top su Amazon) non sarà più necessario avere sempre con sé lo smartphone. L’Apple Watch 7 sarà in grado di fare e ricevere chiamate o connettersi a Internet senza avere la sincronizzazione attiva. Avrete così tutto quello di cui avete bisogno direttamente al polso: potrete chiamare chi vorrete e inviare messaggi con WhatsApp o altre app di messaggistica direttamente dall’orologio smart, senza esser costretti ad avere l’iPhone in tasca.

Il sensore Salute permette di monitorare il battito cardiaco 24 ore su 24 e misurare il livello di ossigenazione del sangue. Inoltre, è possibile effettuare un elettrocardiogramma ogni volta che si vuole. E in caso di anomalie nel ritmo del battito, lo smartwatch invierà una notifica per avvisare l’utente di possibili pericoli. I sensori di movimento, invece, permettono di monitorare spostamenti e allenamenti in maniera precisa.

L’Apple Watch è in grado di monitorare decine e decine di modalità di allenamento, fornendo dati e statistiche utili a capire i propri punti di forza e quali aspetti dell’attività fisica vanno invece migliorati. Merito anche dell’app Fitness, grazie alla quale si avranno "a portata di polso" programmi di allenamento personalizzati in base al proprio fisico e ai propri obiettivi.

Apple Watch a rate su Amazon: sconto e prezzo

Come accennato, Amazon garantisce uno sconto top su entrambe le versioni dell’Apple Watch. Il modello con cassa da 41 millimetri è disponibile con uno sconto del 18% e costa 359,80 euro; il modello con cassa da 45 millimetri e connettività cellulare può essere comprato a 466,35€, scontato del 18% rispetto al prezzo di listino.

Gli iscritti ad Amazon Prime, poi, possono comprare entrambe le versioni a rate senza interessi e senza costi di istruttoria. Basta scegliere la modalità di pagamento rateale prima di aggiungere l’orologio smart al carrello e poi proseguire con la "solita" modalità di acquisto. Il modello con cassa da 41 millimetri costa così 71,96 euro al mese per cinque mesi;

Apple Watch Series 7 con GPS, cassa da 41 millimetri in alluminio PRODUCT(RED)

Apple Watch Series 7 con GPS e connettività cellulare, cassa da 451 millimetri in alluminio color mezzanotte