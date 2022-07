Apple Watch 8 avrà uno schermo enorme

Quando lo scorso settembre fu presentato lo smartwatch Apple Watch Series 7 (in foto), molti fan si dissero delusi dal fatto che le novità a bordo del nuovo orologio fossero ridotte a un display più grande e a una batteria più potente. Ebbene, questo sentimento potrebbe ripresentarsi alla visione del prossimo Apple Watch Series 8, che avrà un display più grande e poche nuove funzioni.

Come sempre, quando si parla di rumor, bisogna stare molto cauti e prendere tutte le informazioni con molta cautela. La delusione causata da Apple Watch 7, d’altronde, in gran parte derivava da una lunga serie di novità date per scontate dai leaker e che, invece, non sono arrivate. Alcune di queste novità, ma neanche tutte, potrebbero arrivare su Apple Watch 8 migliorando ancora un po’ questo prodotto che, ormai, fa molta fatica ad innovarsi e a giustificare un prezzo così alto. Il vero scopo di Apple Watch 8, infatti, è oggi quello di raccogliere dati da inviare ad un sempre più gigantesco profilo Apple dell’utente, al fine di migliorare servizi a pagamento come Apple Fitness+. In quest’ottica, dunque, l’hardware conta, ma non molto più del software e, soprattutto, dell’ecosistema Apple.

Apple Watch Series 8: lo schermo

A riferire, su Twitter, le ultime informazioni sul display di Apple Watch 8 è Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultants (DSCC). Una persona che, visto il ruolo, proprio di schermi se ne intende abbastanza e che, soprattutto, ha il polso della situazione nella catena dei fornitori di Apple.

Secondo Young il display del nuov Apple Watch Series 8 sarebbe da 1,99 pollici, dimensione che fa pensare ad una cassa da 50 mm. L’attuale Apple Watch Series 7 è disponibile, invece, con cassa da 41 mm e con cassa da 45 mm.

Considerando che sul prossimo Watch 8 dovrebbe debuttare il design a schermo piatto in stile iPhone, già atteso su Watch 7, la sensazione che avrà l’utente con il nuovo smartwatch al polso sarà quella di un dispositivo con lo schermo enorme, molto più grande di tutto ciò che c’è attualmente sul mercato.

Apple Watch Series 8: come sarà

Alle indiscrezioni sullo schermo dalla nuova diagonale si aggiungono quelle, dei giorni scorsi, sul resto delle caratteristiche di Apple Watch 8. Secondo Mark Gurman di Bloomberg sul nuovo modello sarà presente un sensore di rilevazione della temperatura corporea, che raccoglierà ulteriori dati utili a stabilire e monitorare lo stato di salute dell’utente

Gurman precisa che non si tratterebbe di un termometro classico, ma di un sensore utato per rilevare le variazioni importanti della temperatura e per combinare questo dato con la rilevazione del battito cardiaco e della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2). Facendo digerire tutti questi dati dai soliti algoritmi di intelligenza artificiale, quindi, Apple Watch 8 potrebbe offrire analisi più attendibili sullo stress a cui ci si sottopone durante un’allenamento intensivo e sullo stato di salute a riposo.

Infine, sempre secondo Gurman, il tanto atteso Apple Watch "rugged" per gli amanti degli sport estremi (i cui primi rumor risalgono a quasi un anno e mezzo fa) sarebbe in dirittura d’arrivo: sarà un Watch 8 rinforzato e sarà dotato degli stessi sensori.