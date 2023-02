Apple Watch 8, sconto da record: è da comprare subito

Un dispositivo che non ha bisogno di prenotazioni. "Padrone" del settore ormai da anni, l’Apple Watch è per molti sinonimo di smartwatch, quasi che non ci sia concerrenza in grado di contrastarlo. E in questo scenario, l’Apple Watch 8 recita un ruolo di primo piano.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui,

-> Clicca qui, OfferteDcasa -> Clicca qui.

Capace di monitorare automaticamente decine di diverse attività sportive e misurare battito cardiaco ed effettuare un elettrocardiogramma, l’Apple Watch Series 8 non teme confronti con nessun altro smartwatch presente sul mercato. Lo sconto top di oggi del 16% fa scendere il prezzo dello smartwatch Apple a uno dei livelli più bassi degli ultimi mesi. Un’offerta da non farsi scappare su un modello lanciato sul mercato poco più di un anno fa ma ancora oggi uno dei migliori del settore.

Apple Watch 8 con cassa in alluminio 41 millimetri color mezzanotte e cinturino Sport

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Apple Watch 8 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Dotato di sensori di ultima generazione, l’Apple Watch 8 è perfetto per monitorare la propria attività fisica e il proprio stato di salute. Oltre a essere in grado di monitorare decine di attività fisiche in modo completamente autonomo, fornisce anche suggerimenti su come migliorare le proprie performance atletiche, programmi di allenamento personalizzato e metriche dettagliate per valutare l’intensità della sessione di allenamento.

L’Apple Watch 8 misura poi in maniera continuativa il battito cardiaco, effettua un ECG ogni volta che lo richiedi e misura il livello di ossigeno nel sangue. Dati importanti che possono aiutarti a capire se il tuo stato di salute sia ottimale o se, invece, hai bisogno di essere visitato da uno specialista. E nel caso venga rilevato un incidente, l’Apple Watch 8 invia un messaggio di allarme a dei contatti della rubrica, in modo che tu possa ricevere immediatamente soccorso.

Il display Retina always-on assicura una visibilità ottimale in qualunque condizione di luminosità: anche sotto la luce diretta del sole non avrai difficoltà a leggere le informazioni sullo schermo. La connettività Bluetooth permette di sincronizzarlo con l’iPhone e utilizzarlo come suo sostituto: potrai ricevere ed effettuare chiamate, inviare messaggi ed effettuare pagamenti senza dover prendere il telefono dalle tasche.

Apple Watch 8 a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Acquistando oggi l’Apple Watch 8 su Amazon si potrà godere di un doppio vantaggio. Allo sconto top già citato inizialmente, infatti, si aggiunge la possibilità di pagare a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine.

Come detto, l’Apple Watch 8 è disponibile su Amazon con uno sconto del 16%, che fa scendere il prezzo a uno dei punti più bassi degli ultimi mesi. Lo smartwatch della Mela morsicata costa così 429 euro, contro i 509 euro del prezzo consigliato.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai propri metodi di pagamento hanno poi la possibilità di scegliere il pagamento a rate a interessi zero. In questo caso, l’Apple Watch Series 8 costa 85,80 euro al mese per 5 mesi.

Apple Watch 8 con cassa in alluminio 41 millimetri color mezzanotte e cinturino Sport