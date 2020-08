Apple Watch SE, si lavora a uno smartwatch economico

Dopo l’iPhone SE, ora arriva anche l’Apple Watch SE. La società di Cupertino punta alla fascia media di mercato e sta lavorando allo smartwatch economico, che potrebbe arrivare nel 2021 insieme alla versione top di gamma Apple Watch Serie 6.

Il leaker Komiya spiega che il nuovo smartwatch economico di Apple potrebbe arrivare a partire dalla primavera 2021. Il modello potrebbe essere equipaggiato con il processore S6 e sarà dotato di tutte le principali funzionalità, tra cui il monitoraggio del sonno, il pulsossimetro per misurare la saturazione di ossigeno nel sangue e anche una maggiore durata della batteria. Anche Jon Prosser, noto per le sue informazioni spesso affidabili su Apple, ha confermato che un Apple Watch SE più conveniente è in arrivo.

Apple Watch SE, come potrebbe essere

Stando ai pochi rumors a disposizione, l’Apple Watch SE potrebbe contare sul processore S6 e un cinturino in alluminio e feedback tattile incorporato nella corona digitale. Inoltre, sarà dotato del chip W4 per una migliore connettività wireless, tecnologia Bluetooth 5.0 e 16 GB di memoria interna. C’è chi però ipotizza che invece dell’alluminio, Apple potrebbe utilizzare materiali plastici su cui esegue da tempo sperimentazioni. Inoltre, starebbe pensando a una modalità bambino, che ben si adatta all’uso di un dispositivo più economico.

Apple Watch SE, il prezzo

Fare una stima del prezzo del prossimo Apple Watch SE non è facile, ma nemmeno impossibile. Se si considera che ad oggi il top di gamma Apple Watch Serie 5 viene venduto a partire da 459 euro, e che i dispositivi della serie 3 sono ancora funzionanti e possono costare da 239 euro, il prezzo della versione economica SE si collocherebbe in questa fascia di prezzo. Inoltre, Apple potrebbe risparmiare sui materiali e su alcuni sensori sofisticati per offrire agli utenti un dispositivo con un processore aggiornato e specifiche tecniche più recenti.