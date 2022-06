Ariete 909, forno elettrico per pizza in offerta su Amazon: offerta top

Per gli appassionati della pizza fatta in casa, è un elettrodomestico di cui si può difficilmente fare a meno. Un forno piccolo e compatto, che può essere tranquillamente poggiato sul piano della cucina e utilizzato ogni volta che si vuole, senza particolari attenzioni.

L’Ariete 909 è un vero e proprio prodigio della tecnologia culinaria. Il forno è in grado di raggiungere temperature più elevate di un forno da incasso e, grazie alla pietra refrattaria, assicura una cottura perfetta e omogenea in pochissimi minuti. Preparare una perfetta pizza napoletana in casa, soffice e fragrante, sarà così semplice e immediato. E grazie all’offerta top di oggi su Amazon, acquistare il forno per pizza di Ariete è più conveniente che mai.

Ariete 909 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Se la pizza napoletana è la vostra passione e non avete un giardino dove installare un forno a legna, l’Ariete 909 è l’elettrodomestico che fa al vostro caso. Questo piccolo forno – che ha forma e dimensioni di due padelle sovrapposte – permetterà di preparare pizze soffici e fragranti con il minimo sforzo – e costi contenuti. A differenza dei forni da incasso domestici, l’Ariete 909 raggiunge una temperatura massima di 400 gradi centigradi, consentendovi così di cuocere la pizza in appena 4 minuti (che si riducono a 2 minuti nel caso di pizze surgelate).

Grazie alla pietra refrattaria resistente alle alte temperature, il forno elettrico per pizza assicura una cottura veloce, costante e omogenea. La pizza sarà croccante e fragrante in qualunque situazione. In dotazione, inoltre, ci sono anche due comode pale in legno che permettono di adagiare e rimuovere la pizza dalla pietra senza che ci sia il pericolo di scottarsi le mani.

La pizza, però, è solo una delle pietanze che l’Ariete 909 consente di cucinare nell’arco di una manciata di minuti. Scegliendo tra i cinque livelli di cottura sarà ad esempio possibile preparare delle ottime torte salate, toast o panzerotti. Inoltre, così come se fosse un normale forno a resistenza, l’Ariete 909 può essere anche utilizzato per riscaldare vivande già pronte da portare in tavola. Insomma, un elettrodomestico valido e versatile, grazie al quale dare libero sfogo alla propria fantasia culinaria.

Ariete 909, forno per preparare la pizza con pietra refrattaria in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Come accennato, acquistare l’Ariete 909 non è mai stato conveniente così come oggi. Il modello di color rosso è infatti scontato del 31%, con un risparmio sul prezzo di listino di diverse decine di euro. Il forno per pizza napoletana costa solo 75,00 euro, permettendovi di preparare delle ottime pizze in casa spendendo una manciata di euro.

Ariete 909, forno per pizza pronta in 4 minuti, con pietra refrattaria e cinque modalità di cottura