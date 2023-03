Ariete, il forno per pizza non è mai stato così conveniente: offerta imperdibile

Chi l’ha detto che per mangiare una pizza napoletana cotta alla perfezione sia necessario andare in pizzeria o spendere centinaia e centinaia di euro in forni professionali? Grazie all‘offerta top di oggi su Amazon, infatti, basteranno meno di 80 euro per mangiare pizze a regola d’arte.

Il forno Ariete 919 Pizza in 4 minuti è perfetto, infatti, per soddisfare la vostra voglia di pizza ogni volta che vorrete. Come dice anche il nome, infatti, sono sufficienti appena 4 minuti per cuocere alla perfezione una pizza tonda degna delle migliori pizzerie di Napoli. E, come già detto inizialmente, con una spesa più che accettabile: il forno per pizza del marchio italiano non è mai stato così conveniente grazie all’offerta top di oggi su Amazon.

Ariete 919 pizza in 4 minuti, forno rosso per pizze tonde

Ariete 919 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Tanto semplice da utilizzare quanto funzionale e versatile, il forno per pizza Ariete 919 è perfetto per soddisfare la vostra voglia di pizza ogni volta che vorrete. Raggiunge velocemente i 400 gradi di temperatura, assicurando così una cottura veloce e perfetta con qualunque impasto. La possibilità di scegliere tra cinque diversi livelli di cottura permette infatti di selezionare anche temperature inferiori: in questo modo potrete cuocere non solo la pizza, torte salate, toast, panzerotti o anche riscaldare gli alimenti prima di metterli in tavola.

Il segreto della cottura perfetta, però, non sta solamente nell’alta temperatura che il forno Ariete 919 raggiunge. Il merito è anche della pietra refrattaria realizzata con materiale resistente ad altissime temperature e dotata di trattamento anti-aderente, che assicura una distribuzione omogenea del calore anche nella parte inferiore.

Grazie al trattamento anti-aderente e agli accessori in dotazione, poi, infornare e sfornare le proprie pietanze sarà semplice e sicuro. Gli impasti non attaccheranno sulla pietra e potrete rimuoverla comodamente appena cotta senza correre il rischio di bruciarsi mano e dita.

Ariete, il forno per pizze è al minimo su Amazon: sconto e prezzo

Come accennato inizialmente, il forno Ariete 919 pizza in 4 minuti è tra le migliori offerte di oggi su Amazon. Merito dello sconto del 30% (valido solo sul forno di colore rosso) che fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. In questo modo, il forno Ariete 919 costa solamente 73,99 euro, con un risparmio di quasi 40 euro rispetto al prezzo consigliato dal produttore italiano.

Ariete 919 pizza in 4 minuti, forno rosso per pizze tonde