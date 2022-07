Ariete Polar 12, il condizionatore smart al minimo storico: lo sconto è sconvolgente

Oramai siamo in piena estate e anche nel bel mezzo di un’ondata di calore che si fa sentire in tutta Italia, con il termometro che sfiora i 40 gradi. E per salvarsi da questo caldo, l’unica soluzione è avere dei condizionatori in casa che ci aiutano a respirare un po’ di più. Purtroppo, non in tutte le abitazioni (soprattutto nei condomini) è possibile installare dei climatizzatori e in questi casi l’unica alternativa possibile sono i condizionatori portatili. Rispetto ai classici climatizzatori non sono fissati al muro, ma possono essere spostati di stanza in stanza, l’importante è avere una finestra dove posizionare lo scarico dell’acqua. In questo periodo i climatizzatori portatili sono molto richiesti sul mercato e su Amazon troviamo anche delle ottime offerte.

Ariete Polar 12

Come, ad esempio, l’Ariete Polar 12 che da pochissimi giorni è in super promo sul sito di e-commerce: lo troviamo scontato del 38% e si risparmiano quasi 200€ sul prezzo di listino. Per il dispositivo si tratta del minimo storico, pareggiando il prezzo del Prime Day. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio offerto da Cofidis. L’Ariete Polar 12 è un condizionatore portatile molto potente (12.000 btu/h) adatto a stanze fino a 40 metri quadrati. Ed è anche smart: lo si può controllare da remoto tramite l’applicazione.

Ariete Polar 12: le caratteristiche tecniche

L’Ariete Polar 12 è un vero condizionatore top di gamma. E non solo perché è realizzato da un’azienda affidabile, ma anche perché ha funzionalità uniche ed è molto potente.

Infatti, il condizionatore ha una potenza di 12.000 BTU/k ed è in grado di rinfrescare in poco tempo una stanza di circa 40 metri quadrati. Adatto sia alle abitazioni molto grandi sia agli uffici. Come tutti i condizionatori di questo tipo, ha bisogno di una finestra dove posizionare il tubo di scarico dell’acqua.

Nella parte superiore troviamo un display con dei tasti che permettono di impostare la velocità e anche la modalità di utilizzo. Infatti, il condizionatore può svolgere ben tre funzioni differenti: rinfrescare, riscaldare o deumidificare l’aria. Quindi, oltre a essere utile in estate, lo si può utilizzare anche in invece. Ha anche una funzione timer e una funzione sleep che diminuisce il rumore prodotto durante le ore notturne.

Rispetto a tanti altri condizionatori portatili presenti sul mercato, questo modello di Ariete è anche smart e può essere controllato da remoto tramite l’applicazione. Ariete Polar 12 rispetta anche l’ambiente: utilizza il gas naturale R290 e ha una classe energetica A.

Condizionatore portatile Ariete Polar 12 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il condizionatore portatile Ariete Polar 12 a un prezzo di 329,99€, con un super sconto di ben il 38%. Acquistandolo adesso si risparmiano praticamente 200€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate con Cofidis (il servizio si attiva in fase di check-out e vi consigliamo di leggere il regolamento per capire come funziona). Essendo già disponibile, la spedizione e la consegna avvengono in tempi piuttosto brevi.

