Arriva Ozark 4: come prepararsi

La quarta stagione di Ozark sta per arrivare. O, almeno, una parte. A essere presto disponibili su Netflix, infatti, saranno solo i primi sette episodi del nuovo capitolo della serie pluripremiata. La seconda e ultima parte, composta sempre da sette puntate, uscirà in un secondo momento.

C’è grande attesa per il ritorno delle vicende della famiglia Byrde. La terza stagione, che aveva debuttato su Netflix nel marzo 2020, aveva raggiunto poco meno di 30 milioni di visualizzazioni nelle prime quattro settimane dopo la premiere. La serie, ideata da Bill Dubuque e Mark Williams, dal suo debutto assoluto (avvenuto nel 2017) ha ricevuto diversi premi e candidature, tra cui un Emmy a Julia Garner come migliore attrice non protagonista in una serie drammatica e un Golden Globe a Jason Bateman come Migliore attore in una serie drammatica. Nella quarta stagione, sempre targata MRC Television, Chris Mundy torna nel ruolo di showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo.

Di cosa parla Ozark 4

Capitalismo, dinamiche familiari e istinto di sopravvivenza sono alcuni dei temi trattati in questa apprezzatissima serie tv. Nella trama di Ozark il protagonista è Marty Byrde, un consulente finanziario che conduce una apparentemente tranquilla vita familiare a Chicago. Apparentemente, appunto, perché in realtà l’uomo si occupa anche di riciclaggio di denaro sporco per i cartelli della droga messicani.

Quando gli affari diventano seri, Marty si trasferisce con tutta la famiglia, ovvero la moglie Wendy e i due figli adolescenti, nelle Ozark Mountains, in un villaggio turistico dal quale continua a condurre la propria attività criminale.

Ozark 4 riprenderà esattamente da dove aveva lasciato i suoi spettatori, ovvero dal finale spettacolare della terza stagione. La libertà dal cartello e dalle sue dinamiche criminali sembra a portata di mano, finalmente, ma a mandare all’aria tutti i piani potrebbero essere alcuni rapporti familiari che si stanno incrinando.

Il cast: chi recita in Ozark 4

Nel cast di Ozark 4 tornano sicuramente Jason Bateman, Laura Linney e Julia Garner. Oltre a loro, non mancano Sofia Hublitz, Skylar Gaertner, Charlie Tahan, Jessica Frances Dukes, Lisa Emery, Felix Solis, Damian Young, Alfonso Herrera, Adam Rothenberg, John Bedford Lloyd, Joseph Sikora, Bruno Bichir, CC Castillo, Katrina Lenk, Bruce Davison, Ali Stroker e Veronica Falcón.

La produzione esecutiva è affidata a Jason Bateman, Mark Williams, John Shiban, Patrick Markey e Bill Dubuque, al fianco della coproduttrice esecutiva Laura Linney.

A che ora esce Ozark 4

La prima parte della quarta stagione di Ozark esce su Netflix il 21 gennaio 2022. Gli episodi saranno online sulla piattaforma di streaming dalle ore 9.

Non c’è ancora una data di uscita certa, invece, per la seconda e ultima parte della quarta stagione, anche se le indiscrezioni giudicano probabile il debutto già nella seconda metà del 2022. Non ci sarà una quinta stagione.