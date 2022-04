Quando esce il finale di Ozark

Ozark sta per concludersi definitivamente. Uscita per la prima volta nel 2017, la serie tv apprezzatissima dal pubblico e pluripremiata dalla critica si chiuderà con la quarta stagione, i cui episodi finali saranno disponibili su Netflix tra pochi giorni. Il primo blocco di puntate era uscito a gennaio.

La serie, ideata da Bill Dubuque e Mark Williams, include nel cast Julia Garner, l’attrice protagonista di Inventing Anna. La trama di Ozark è incentrata sul consulente finanziario Marty Byrde, che conduce una vita tranquilla a Chicago insieme alla moglie e ai due figli adolescenti. Insospettabilmente, però, l’uomo si occupa anche di riciclaggio di denaro per i cartelli della droga messicani e per poter continuare a condurre questa attività si trasferisce con tutta la famiglia in un villaggio turistico nelle Ozark Mountains. Cosa aspettarsi dal gran finale della serie? Ecco qualche ipotesi.

Il finale di Ozark 4 parte 1

La prima parte della quarta stagione di Ozark è uscita su Netflix a gennaio 2022. Cosa succede nell’ultimo episodio di questo primo blocco? Ripercorriamo gli eventi principali (ovviamente si tratta di spoiler per chi non ha visto la serie!).

Marty e Wendy Byrde cercano di conquistare la libertà facendo da intermediari tra l’FBI e il boss Omar Navarro. Navarro fa il doppio gioco: convince Marty a sfruttare la sua influenza sull’agente Maya Miller per farlo uscire pulito, intanto offre al nipote Javi di stare a capo del cartello e, tradendolo, garantisce la sua testa all’FBI.

Javi intravede il rischio e si vendica organizzando un attentato in cui diversi agenti dell’FBI perdono la vita. La tensione sale e l’accordo rischia di saltare. Se ne stringe così un altro: Navarro resterà a capo dell’organizzazione criminale per altri cinque anni, a patto però di fornire informazioni alle autorità quando richiesto.

A questo punto c’è il colpo di scena: il tavolo salta di nuovo quando l’agente Miller, contraria all’accordo e alla situazione che si è creata con l’FBI, arresta Navarro in aeroporto, platealmente. L’uomo è convinto che dietro l’arresto ci siano i Byrde.

Ruth intanto scopre che suo cugino Wyatt e la moglie Darlene sono stati uccisi. Inizialmente la donna accusa Frank Jr, ma poi capisce che il responsabile è il cartello messicano. Ruth è in preda alla rabbia e, grazie a Jonah, viene a sapere che Javi è l’autore dei due omicidi: la sua intenzione, ora, è quella di cercare vendetta.

Quando escono le puntate finali di Ozark 4

Gli ultimi sette episodi di Ozark 4 usciranno su Netflix il 29 aprile 2022. I più impazienti in queste occasioni si chiedono immancabilmente: a che ora escono le puntate? Non c’è una risposta ufficiale, ma in genere le serie vanno online sulla piattaforma di streaming dalle ore 9.