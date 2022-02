Arriva Terminal List, la serie con Chris Pratt

L’abbiamo visto tra i dinosauri di Jurassic World, insieme ai Guardiani della Galassia e nel mondo fantascientifico immaginato da La guerra di domani, ma adesso l’attore statunitense Chris Pratt torna sul piccolo schermo per un nuovo progetto targato Amazon Original. Sarà lui, infatti, il protagonista della serie Terminal List, su Prime Video.

La serie tv di prossima uscita, una co-produzione Amazon Studios e Civic Center Media in associazione con MRC Television, è composta da otto episodi e ha come executive producer lo stresso Chris Pratt insieme a Jon Schumacher per la Indivisible Productions, ad Antoine Fuqua per la Fuqua Films (The Equalizer, Training Day) e allo sceneggiatore e showrunner David DiGilio. Tra i produttori esecutivi c’è anche lo scrittore Jack Carr, autore del libro da cui è tratta la serie. Bisogna avere ancora qualche mese di pazienza prima di potersi godere la trama adrenalinica di Terminal List: ecco, nel frattempo, tutte le cose da sapere.

La trama: di cosa parla Terminal List

Il protagonista di Terminal List è il soldato James Reece (interpretato da Chris Pratt) che fa parte dei Navy Seal, ovvero le forze speciali della United States Navy che vengono impiegate soprattutto in conflitti non convenzionali, difesa interna e missioni antiterrorismo o di ricognizione in ambienti marittimi e costieri.

Reece, dopo che la sua squadra finisce vittima di un’imboscata durante un’operazione segreta e rischiosa, torna a casa con ricordi molto confusi su quanto accaduto. L’annebbiamento mentale è tale che il militare inizia anche a dubitare delle sue eventuali responsabilità sull’evento. Mentre il tempo passa e nuove prove emergono, però, il protagonista si rende conto che in realtà un complotto ben più ampio, segreto e oscuro si sta muovendo ai suoi danni, mettendo in pericolo anche la vita delle persone che ama.

Il libro tra cui è tratto Terminal List

Il libro da cui è tratta la serie si intitola Terminal List ed è scritto da Jack Carr; in Italia è pubblicato dalla casa editrice Longanesi. Carr è stato per anni un tiratore scelto dei Navy Seal e, una volta ritiratosi dalla carriera militarie, ha deciso di diventare scrittore. Terminal List è il suo esordio assoluto in ambito letterario ed è diventato un best-seller.

Il cast: chi recita in Terminal List

Oltre a Chris Pratt, il cast della serie Terminal List include Constance Wu, Taylor Kitsch, Jeanne Tripplehorn, Riley Keough, Arlo Mertz, Jai Courtney, JD Pardo, Patrick Schwarzenegger, LaMonica Garrett, Stephen Bishop, Sean Gunn, Tyner Rushing, Jared Shaw, Christina Vidal, Nick Chinlund, Matthew Rauch, Warren Kole e Alexis Louder.

Quando esce Terminal List

Come ha annunciato Prime Video negli scorsi giorni, tutti gli otto episodi della serie Terminal List saranno disponibili sulla piattaforma di streaming dal 1° luglio 2022.

Abbonati a Prime Video per vedere Terminal List