Rowenta X-Plorer Serie 95, sconto choc: imperdibile a questo prezzo

I robot aspirapolvere sono diventati ormai uno degli elettrodomestici indispensabili nelle abitazioni di chi ha poco tempo da dedicare alla pulizia di casa. Grazie ai sistemi di pulizia avanzati, infatti, permettono di tenere casa pulita con il minimo sforzo.

L’aspirapolvere Rowenta RR7987 X-Plorer ha tutte le carte in regola per diventare il vostro collaboratore domestico smart preferito. Disponibile in offerta su Amazon con uno sconto che ne dimezza quasi il prezzo, il robot aspirapolvere Rowenta non solo aspira tutto lo sporco che trova lungo il suo percorso e lava il pavimento a vostra richiesta, ma grazie al sistema di mappatura laser è in grado di muoversi in completa autonomia, evitando ostacoli e altri impedimenti. Insomma, non dovrete far altro che premere il pulsante start e alla pulizia di casa ci penserà lui.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Rowenta RR7987 X-Plorer Serie 95 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il robot del produttore tedesco è dotato del sistema Aqua Force per aspirare e lavare in una sola passata, ottimizzando così tempo e carica. Le innovative tecnologie di pulizia, invece, consentono di rimuovere ogni tipo di sporco dal pavimento, anche quello più ostinato. Le spazzole laterali portano lo sporco verso il centro del dispositivo, mentre il potente motore da 12.000 Pa aspira e incamera nel serbatoio.

Grazie al sistema di identificazione delle superfici e della tipologia di sporco, il robot smart Rowenta X-Plorer Serie 95 adatta automaticamente la potenza di aspirazione, così da assicurare il massimo della pulizia in ogni occasione. Merito anche delle varie spazzole del kit Animal Care e Allergy Kit che permettono di rimuovere peli di animale lunghi e corti, particelle di polvere e molto altro ancora.

La tecnologia Laser Smart Exploration 8.0 sfrutta una serie di smart posizionati sul "cupolino" dell’aspirapolvere robot per mappare in maniera ultra-precisa la propria abitazione, riconoscere gli ostacoli e realizzare una planimetria interattiva dell’appartamento. Si potrà così scegliere quali stanze pulire e creare delle "zone di esclusione" che non verranno tenute in considerazione nel corso delle "sessioni" di pulizia.

Non possono poi non essere rimarcate le tante funzionalità smart che l’aspirapolvere Rowenta in offerta su Amazon mette a disposizione degli utenti. La compatibilità con Alexa e Google Assistente permette, ad esempio, di controllare il dispositivo con semplici comandi vocali. Non solo: installando l’app dedicata su smartphone Android e iPhone si potrà gestire l’elettrodomestico smart anche quando si è fuori casa, a decine o centinaia di chilometri di distanza.

A completare la scheda tecnica troviamo una batteria capace di assicurare una autonomia di ben 225 minuti (oltre tre ore e mezza), più che sufficiente per pulire più volte il pavimento di abitazioni di grandi dimensioni. Non solo: grazie alla funzione Charge&Go, l’aspirapolvere smart del marchio tedesco è in grado di tornare autonomamente alla base una volta che la batteria è quasi scarica e riprendere dallo stesso punto quando la carica sarà terminata.

Robot aspirapolvere Rowenta a rate su Amazon: offerta e prezzo

L’aspirapolvere smart del marchio tedesco è tra le offerte top di Amazon di oggi. E non è troppo difficile capire il perché. L’aspirapolvere Rowenta è disponibile con uno sconto che ne dimezza quasi il prezzo: costa 539,99 euro, con un ribasso del 41% sul listino. Il risparmio è considerevole: acquistandola oggi la si paga ben 370 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dal produttore teutonico.

Gli utenti iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o di debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare l’aspirapolvere smart a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. Sarà sufficiente scegliere la modalità di pagamento rateale prima di aggiungerla al carrello e seguire poi la normale procedura di acquisto. Così facendo si avrà la possibilità di pagare l’aspirapolvere Rowenta smart in 12 rate senza interessi, con un importo di 45 euro al mese per 12 mesi.

Rowenta RR7987 X-Plorer Serie 95, robot aspirapolvere e lavapavimenti con mappatura laser degli ambienti, potenza 12.000 Pa, autonomia 225 minuti